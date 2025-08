Deel dit: Share App Mail Tweet

Je zal maar een fietser zijn en achter op deze Buick klappen

Wij zijn ooit met fiets en al achter op een Volvo 850 Estate geklapt. Niks aan de hand, afgezien van wat pijn in de maag van de stuurstang en wat wondjes op onze benen van de achterbumper. Maar als je op die manier tegen deze Buick aankomt, word je gewoon in tweeën gehakt.

Nou moeten we er wel bij vermelden dat dat waarschijnlijk nooit zal gebeuren, aangezien de Buick Electra Orbit een concept car is en meer niet. Er komt dus geen straatversie van. Hooguit dat we op toekomstige productiemodellen wat designelementen van het studiemodel zullen tegenkomen.

Buick is een enorm succes

‘Bovendien fietsen Amerikanen toch niet’, zou je zeggen. En dat klopt, maar de Buick Electra Orbit is een Chinese creatie, want het merk van de Amerikaanse General Motors-groep is opvallend genoeg razend populair in het Aziatische land.

In de Verenigde Staten trouwens ook, want Buick laat op de thuismarkt al tien kwartalen lang groeicijfers zien, aangejaagd door de cross-overs Envista en Envision. In het afgelopen halfjaar verkocht het merk 1,4 miljoen auto’s en daarmee houdt het Toyota en Ford achter zich.

Meer dan 6 meter lang

In China heeft Buick zelfs een eigen submerk, Electra, dat is gericht op hybrides en elektrische auto’s. De ontwerpers van het GM China Advanced Design Center hebben daar nu deze Electra Orbit voor getekend, waarvoor ze inspiratie opdeden in de jaren vijftig, toen de VS en Rusland in een race waren verwikkeld om de ruimte te bereiken.

De Electra Orbit is geen kleine jongen, met een lengte van bijna 6 meter en een breedte van meer dan 2 meter. Het is daarom maar goed dat-ie op 24-inch wielen staat, anders oogt het zo iel. Toegang tot het interieur krijgen inzittenden via een stel vleugeldeuren.