Je raadt nooit uit welk land déze nieuwe auto komt: niet eerder kwam daar supercar vandaan
Vooralsnog is de Genesis Magma GT een concept, maar alles wijst erop dat deze supercar over een tijdje daadwerkelijk te koop zal zijn.
In andere landen is het merk Genesis al zo’n 10 jaar actief, maar in 2026 wordt de premiumtak van Hyundai over heel Europa inclusief Nederland uitgerold.
Magma als performancelabel van Genisis
Een goede eerste indruk kun je maar één keer maken, dus lanceert Genesis tegelijkertijd zijn nieuwe performancelabel ‘Magma’. Vergelijkbaar met het M van BMW, het AMG van Mercedes-Benz en het RS van Audi (dat met dit nieuwste RS-model BMW M keihard wil aanpakken).
De eerste Genesis Magma productieauto is de GV60 Magma, een ‘CUV’ met dezelfde 650 pk sterke aandrijflijn als de Ioniq 5, maar qua rijden en comfort cq luxebeleving een totaal anders, zodat-ie beter bij het premiumkarakter past.
Genesis wil GT3-racer bouwen
Onze ogen zijn echter gevallen op de Magma GT, die tegelijk met de GV60 gepresenteerd werd. Met deze conceptauto toont Genesis zijn intenties om een GT3-klantenraceauto te ontwikkelen. Met zo’n GT3-racer kun je terecht in kampioenschappen en enduranceraces over de hele wereld, en neem je het op tegen auto’s zoals de Porsche 911 GT3 R, Lamborghini Temerario GT3 en de Ferrari 296 GT3.
De ‘doodgewone’ Porsche 911 van James May staat nu te koop als occasion
Voor een sportief automerk een interessante mogelijkheid om geld te verdienen met de verkoop en het onderhoud van dergelijke raceauto’s, terwijl het merk tegelijkertijd wereldwijd op diverse circuits vertegenwoordigd is met alle marketingvoordelen die daarbij komen kijken.
Eerste supercar uit Zuid-Korea krijgt waarschijnlijk V8
Om een GT3 raceauto te mogen homologeren is het echter noodzakelijk om binnen twee jaar minimaal 250 technisch vergelijkbare straatauto’s te verkopen waarop de raceauto gebaseerd wordt. Voor Genesis Magma reden om op dit moment te bekijken hoe ze de eerste Koreaanse supercar uit de geschiedenis precies in de markt zullen zetten.
In welke prijscategorie zal de Magma GT terechtkomen? Welke aandrijflijn krijgt hij? Hoe lang zal het model in productie blijven? Welke varianten komen ervan? Niets is nog zeker, maar het studiemodel lijkt op het oor door een V8 te worden aangedreven. Genesis gebruikt vijfliter V8-motoren in diverse van z’n modellen, maar heeft recentelijk ook een nieuwe 3,2-liter V8 ontwikkeld. Een hybride aandrijving behoort ook tot de mogelijkheden, maar de Magma GT zal in elk geval niet volledig elektrisch zijn.
Magma GT van Genesis is fraaie supercar om te zien
Om te zien is de Magma GT in elk geval bij voorbaat geslaagd. En dat is geen wonder, aangezien het ontwerp mede afkomstig is van de designer die eerder in zijn carrière onder andere de Lamborghini Murciélago en deze inmiddels ‘betaalbare’ supercar tekende.
Meest krankzinnige rijmodus uit de auto-industrie: nieuwe SUV kan iets heel bijzonders
Met name aan de dubbele, platte koplampen is de GT duidelijk als Genesis herkenbaar. Ook vleugeldeuren zijn van de partij om de instap te vergemakkelijken… en aandacht te trekken natuurlijk! Kijk in de video hoe we in een (winderige) pitstraat van circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk oog in oog staan met de Magma GT Concept, en hem van alle hoeken aan je laten zien.
