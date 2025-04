Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit in welk autootje de Koenigsegg-CEO naar werk rijdt

Christian von Koenigsegg is de oprichter en CEO van het gelijknamige hypercarmerk. Waarin rijdt zo iemand naar kantoor? In een van zijn eigen auto’s? Of wordt-ie gechauffeurd in een S-Klasse? Nope, het is een veel simpeler autootje.

Over welk autootje hebben we het dan? Een Toyota Yaris! Dat zien we op zijn nieuwe Instagram-pagina. Een opmerkelijk besluit, aangezien Von Koenigsegg het als multimiljonair en topman van een exclusief automerk voor het kiezen heeft.

Koenigsegg-CEO met Toyota GR Yaris als forenzenauto

Goed, we moeten wel bekennen dat dit niet je alledaagse Toyota Yaris is, maar een GR Yaris. Een fantastische stuurmansauto, zo weten we ook bij Autovisie. Christian von Koenigsegg rijdt het faceliftmodel met 280 pk en 390 Nm koppel. En, zoals het een gepassioneerd autorijder betaamt, een handbak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Three cylinder madness in the morning”, zegt Von Koenigsegg erbij. Hij weet als geen ander waartoe ‘simpele’ driecilinders in staat zijn. In de 1.724 pk sterke Gemera, een vierzits GT van het hypercarmerk, ligt immers ook een driecilinder.

Ook Bugatti-CEO heeft bijzondere daily

Christian von Koenigsegg is niet de enige CEO die een opmerkelijke daily rijdt. Ook Mate Rimac, de topman van Bugatti en Rimac Automobili, heeft een goede smaak. Hij rijdt namelijk het liefst in oude auto’s van een totaal ander merk.