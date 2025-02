Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit hoe krankzinnig veel er voor deze ‘Porsche’ betaald is

‘Als ik de loterij win, koop ik een Porsche’, dat zal een groot deel van de autoliefhebbers wel herkennen. Maar op welk punt in je leven geef je meer dan 2 ton uit aan een rollend frame waar je niet eens een aandrijflijn in kan leggen?

We hebben oprecht geen idee, maar toch heeft een Chinese koper exact dat gedaan. Op een veiling werd 240.000 euro voor dit kunstwerk betaald. Daar had je meerdere echte Porsches van kunnen halen…

Porsche 934

Maar goed, het gaat hier dan ook niet om een sculptuur van een ‘normale’ Porsche. Het kunstwerk is gebaseerd op een 934, een legendarisch model uit de Group 4-raceklasse. Die auto’s zijn erg gewild en prijzen van boven de 1 miljoen euro komen vaker voor, als ze echt zijn.

Het kunstwerk van Benedict Radcliffe is zeker mooi, maar voor dat geld heb je toch liever een échte 911 Turbo – of twee. Dat is nog veel mooier! Overigens is dit niet het enige auto-kunstwerk van Radcliffe. Hij heeft onder andere een versie van de Lancia Stratos en Delta gemaakt.