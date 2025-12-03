Deel dit: Share App Mail Tweet

Je moet tol binnen 72 uur betalen, anders brengt de RDW meer kosten in rekening

In Nederland vind je op de tolweg-A24 geen poortjes, maar er moet toch een bedrag betaald worden. Doe je dit niet binnen 72 uur, dan brengt de RDW 9 administratiekosten in rekening voor de betalingsherinnering.

Facturen moet je normaal binnen een maand betalen, maar bij de RDW hoeven ze niet zo lang op het geld te wachten. Na drie dagen krijg je dus al extra kosten. Deze kosten voor de betalingsherinnering starten op 7 december 2025. De tol betalen kan online via e-tol.nl, maar ook automatisch met 24toll, Move-Izi en Flitsmeister.

Bedragen tol A24

Auto’s en andere voertuigen tot 3.500 kg betalen op de tolweg 1,51 euro per keer. Voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kg moeten 9,13 euro per keer aftikken. Rij je met een aanhanger of caravan, dan betaal je hetzelfde bedrag als je zonder zou betalen. Vanaf 1 januari worden de prijzen verhoogd naar 1,57 en 9,49 euro.

Volgens de RDW wordt bij 80 procent van de mensen de tol inmiddels automatisch betaald. Betaal je dus 72 uur niet, dan krijg je per post een betalingsherinnering ter waarde van 9 euro. Betaal je dan nog niet, dan krijg je een boete van 35 euro. Vermoedelijk gaat hetzelfde tolsysteem op deze aanstaande tolweg gelden.

Vergeet dus niet een automatisch betalingssysteem aan te zetten of via de website te betalen als je het e-tol-bord langs de A24 hebt gezien. Ga je jouw auto verkopen, denk er dan goed aan om het automatische afschrijfsysteem weer uit te zetten. Zo betaal je niet voor de volgende eigenaar.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.