Deel dit: Share App Mail Tweet

Je kunt nu ex-politiebusjes voor een prikkie kopen

Politiebusjes en -auto’s gaan na enige tijd met pensioen. Vaak worden ze dan te koop aangeboden op een veiling. Dat is ook nu het geval. De overheid verkoopt veel oude Volkswagen Transporters.

Eerder dit jaar stonden er ook al politieauto’s te koop. Deze zagen er veel slechter uit dan de voertuigen die nu worden aangeboden. Overigens wordt de veiling niet meer afgehandeld door Domeinen Roerende Zaken (DRZ), maar inmiddels worden de auto’s aangeboden via Onlineveilingmeester.nl

Oude politiebusjes

Er worden nu zestien oude politiebusjes geveild. Hoewel in de advertenties niet vermeld wordt dat het hier om ex-dienstauto’s gaat, zien we op de foto’s voldoende hints.

Allereerst hebben de politiebusjes geen geldig kenteken en vinden we restanten van geïnstalleerde politielampen en andere apparatuur. Daarbij hebben de busjes een plexiglasplaat, AED-stickers en zien we bij een bus de tekst ‘Team 1 GSA’. Oftewel, team 1 van de Grote Surveillance Auto.

Wat wordt er verkocht?

De politiebusjes die verkocht worden zijn allemaal Volkswagen Transporters van de T6-generatie. De dieselmotoren van deze generatie VW-busjes zijn altijd 2,0-liter TDI-viercilinders die in de basisuitvoering 84 pk leveren en topuitvoering tot 204 pk bieden.

Ze beschikken allemaal over een DSG-automaat en bij sommige zien we ‘4Motion’ in de grille staan. Dit betekent dat die uitvoering vierwielaandrijving heeft. Dit werd enkel geleverd bij de modellen met 150 of 204 pk. Deze snellere bussen beschikken ook over de lichtmetalen wielen, waar de minder vlotte versies stalen wielen hebben.

De kilometerstanden van de oude politiebusjes verschillen. Zo kun je ze al vinden met 70.000 kilometer op de teller, terwijl een andere meer dan 200.000 kilometer heeft gereden. Wellicht zijn de busjes de ideale goedkope basis voor een camper. Ongetwijfeld moeten ze wel even technisch onder de loep genomen worden.