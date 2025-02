Deel dit: Share App Mail Tweet

Je gelooft nooit welke supercar gesloopt is voor dit ‘beest’

Sommige auto’s hebben een heilige status. Dit betekent dat je er als tuner met je handen vanaf blijft, toch? De Japanners van het bedrijf Value Progress denken hier anders over. Zij ruïneerden een zeldzame supercar voor een smaakgevoelig rijdend kunstwerk.

Het bouwwerk van de tuner lijkt misschien in eerste instantie een zoveelste ‘goedkope’ auto die voorzien is van excessief bumperwerk en gigantische spoilers, maar niets is minder waar. In de basis is deze auto geen Celica, MR2 of Civic.

Deze supercar is gesloopt voor dit project

Om ‘The Beast’, zoals de tuner de auto noemt, te bouwen is een Lamborghini Diablo gebruikt. De klassieke supercar van de Italiaanse fabrikant is met minder dan 3.000 gebouwde exemplaren erg zeldzaam. Prijzen van rond de 300.000 tot 400.000 euro voor een exemplaar zijn in Nederland gebruikelijk.

(Afbeelding: Value Progress)

Aan de aandrijflijn van de Lamborghini is niets gedaan. Dit betekent dat er nog steeds een 5,7-liter V12 achter de stoelen van de supercar ligt. Hoeveel vermogen deze exact levert, is niet helemaal duidelijk. Afhankelijk van uitvoering en bouwjaar kan dit 492 tot 603 pk zijn.

Rijden met de Lamborghini Diablo

De twaalfcilinder is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak die het vermogen naar het achterdifferentieel stuurt. Hoe het is om in een Lamborghini Diablo te rijden laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien waarin hij met alle Lamborghini V12’s rijdt.

The Beast is dus onderhuids nog die heerlijke klassieker, maar het uiterlijk is drastisch aangepakt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de diffusor met 17 (!) lamellen. Sowieso lijkt de achterkant van de supercar meer op een kruising tussen een Pagani Zonda, een Bugatti Centodieci en een Japanse bosozoku. Hij doet denken aan die typische Japanse tuning, maar of dat helemaal bij een Italiaans raspaard past…