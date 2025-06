Deel dit: Share App Mail Tweet

Je gelooft nooit hoe weinig deze vliegende auto kost

Vliegende auto’s, het klinkt nog steeds als iets uit de toekomst. Toch zijn er nu al modellen die je kunt bestellen. Chinees tech-bedrijf Kuickwheel laat een Skyrider X6 zien en die kost niet eens veel.

Kuickwheel is niet het enige merk dat zich bezig bezighoudt met vliegende auto’s. Zo doet Xpeng al tijden spannende beloftes omtrent vliegende auto’s en is er natuurlijk het Nederlandse bedrijf Pal-V.

Vliegende auto voor weinig geld

Nu komt er dus nog een vliegende belofte bij. De Kuickwheel Skyrider X6 is een driewielige ‘auto’ die op JD.com (de Chinese Amazon), al wordt verkocht. De prijs is 498,800 Chinese renminbi, net geen 60.000 euro.

De Kuickwheel is eigenlijk meer een trike-drone dan een echte vliegende auto. Met zijn elektromotor haalt hij op de grond maar een topsnelheid van 70 km/h. Het 10,5 kWh-accupakket moet een range van 200 kilometer opleveren. Let wel, dat is gemeten volgens de optimistische CLTC-meetmethode. De in Europa gebruikelijke WLTP is veel strenger.

Vliegend is de ‘auto’ sneller dan op het land. In de lucht ligt de topsnelheid 2 km/h hoger. Met zijn zes propellers heeft hij een maximale vliegduur van zo’n 20 minuten. Echt lange afstanden zijn dus niet met de Skyrider X6 af te leggen. Later komt er ook nog een exemplaar met een groter 21 kWh-accupakket. Deze kan tot 40 minuten vliegen.

Het voertuig moet ook geschikt zijn voor de minder goede piloten onder ons. Hij kan namelijk automatisch opstijgen, landen en vliegen. Wil je zelf de touwtjes in handen hebben, dan kan dat in de lucht middels een joystick.

Mocht je toch niet zo goed kunnen sturen of de techniek ermee ophouden, dan kan de vliegende auto ook met minder werkende propellers veilig op de grond gezet worden. Daarbij is er een parachutesysteem gemaakt die in geval van nood kan worden gebruikt. Ook met een vliegende auto moet je gewoon naar de laadpaal. Hij kan DC-snelladen tot 50 kW.

Onderhoudskosten

Opvallend is natuurlijk dat de Skyrider weinig kost en dat de onderhoudskosten relatief laag zijn. Het merk belooft dat de jaarlijkse onderhoudskosten minder dan 3.600 euro bedragen en een kilometer in de lucht zo’n 0,36 euro kost. Let wel, zonder vliegbrevet zal je de EV nog niet mogen besturen in de lucht en sowieso is maar de vraag of hij echt in productie gaat. Europese introductie staat vooralsnog niet op de agenda.