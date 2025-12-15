Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaguar Land Rover ontkent ontslag designbaas! Maar dat betekent niet dat-ie er nog werkt

Werkt designbaas Gerry McGovern nou nog bij Jaguar Land Rover? Of toch niet? Want het nogal late statement van Jaguar Land Rover over de geruchten roept meer vragen op dan het beantwoordt.

Op 5 december meldden we dat McGovern na meer dan twintig jaar trouwe dienst door Jaguar Land Rover op straat was gezet. Letterlijk, zo lazen we bij het doorgaans goed ingevoerde Autocar, want er moest kennelijk beveiliging aan te pas komen om de man het kantoor uit te begeleiden.

Verklaring Jaguar Land Rover pas na tien dagen

Bij Jaguar Land Rover bleef het daarna stil. Tot nu. Want tien dagen na het breaking news is er eindelijk een statement van het bedrijf. “Het is niet waar dat we het contract met McGovern hebben beëindigd”, schrijft een woordvoerder. “En we gaan verder niet reageren op geruchten.”

Onduidelijk of Gerry McGovern nog bij JLR werkt

Werkt McGovern nog bij Jaguar Land Rover? Dat blijft onduidelijk. Want dat zijn werkgever anderhalve week nodig had om bovenstaande (ongetwijfeld door juristen en pr-functionarissen dichtgetimmerde) verklaring op te stellen, is verdacht. Ook omdat de tekst ervan duidelijk om de hete brij heen draait.

‘We hebben hem niet ontslagen.’ Oké, maar dat betekent niet dat hij nog bij Jaguar Land Rover werkt. Misschien is hij zelf weggegaan. Misschien lopen de onderhandelingen over een loopbaanbeëindiging nog.

Werksfeer onder McGovern zou om te snijden zijn

Bij voormalige collega’s is McGovern in ieder geval weinig populair. Hagerty sprak er een aantal en schetst een beeld van een tirannieke manager, die over het minste en geringste in woede uitbarstte. Onder McGovern zou de werksfeer op de designafdeling om te snijden zijn.