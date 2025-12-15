Jaguar Land Rover ontkent ontslag designbaas! Maar dat betekent niet dat-ie er nog werkt
Werkt designbaas Gerry McGovern nou nog bij Jaguar Land Rover? Of toch niet? Want het nogal late statement van Jaguar Land Rover over de geruchten roept meer vragen op dan het beantwoordt.
Op 5 december meldden we dat McGovern na meer dan twintig jaar trouwe dienst door Jaguar Land Rover op straat was gezet. Letterlijk, zo lazen we bij het doorgaans goed ingevoerde Autocar, want er moest kennelijk beveiliging aan te pas komen om de man het kantoor uit te begeleiden.
Verklaring Jaguar Land Rover pas na tien dagen
Bij Jaguar Land Rover bleef het daarna stil. Tot nu. Want tien dagen na het breaking news is er eindelijk een statement van het bedrijf. “Het is niet waar dat we het contract met McGovern hebben beëindigd”, schrijft een woordvoerder. “En we gaan verder niet reageren op geruchten.”
Onduidelijk of Gerry McGovern nog bij JLR werkt
Werkt McGovern nog bij Jaguar Land Rover? Dat blijft onduidelijk. Want dat zijn werkgever anderhalve week nodig had om bovenstaande (ongetwijfeld door juristen en pr-functionarissen dichtgetimmerde) verklaring op te stellen, is verdacht. Ook omdat de tekst ervan duidelijk om de hete brij heen draait.
Met dit studiemodel jaagt Jaguar zijn traditionele kopers weg
‘We hebben hem niet ontslagen.’ Oké, maar dat betekent niet dat hij nog bij Jaguar Land Rover werkt. Misschien is hij zelf weggegaan. Misschien lopen de onderhandelingen over een loopbaanbeëindiging nog.
Werksfeer onder McGovern zou om te snijden zijn
Bij voormalige collega’s is McGovern in ieder geval weinig populair. Hagerty sprak er een aantal en schetst een beeld van een tirannieke manager, die over het minste en geringste in woede uitbarstte. Onder McGovern zou de werksfeer op de designafdeling om te snijden zijn.
Lees ook:
- Voor deze betaalbare klassiekers betaal je in 2026 geen wegenbelasting meer
- Jaguar-designbaas maakt halve wereld boos en is nu zijn baan kwijt
- Riley (23) haalt grap uit met zelfrijdende taxi's en laat 50 auto's tegelijk doodlopende straat in rijden
- Ronald moet áltijd een projectauto hebben (ook van zijn vriendin)
Ook interessant
-
Jaguar-designbaas maakt halve wereld boos en is nu zijn baan kwijt
-
Voor je James Bond in deze luxe occasion, maar let op deze aandachtspunten
-
De generatie Mini uit Mr. Bean is nu nog betaalbaar als occasion, maar blijft dat misschien niet zo
-
Deze offroadcapabele luxe-occasion is 26 jaar lang geproduceerd en blijft een statussymbool
-
Deze lichtgewicht sport-occasion geeft je bakken vol plezier
-
Deze Britse luxe-occasion kost minder dan een nieuwe scooter
-
Deze Britse occasion met V8 is heel zeldzaam, maar ontzettend bereikbaar
-
Eerste elektrische auto van Bentley loopt voorop, zegt het merk. Nou, op dit punt niet…
-
Met deze occasion heb je een echt statussymbool op je werk
-
Voormalig Tesla-ingenieurs zijn Musk te snel af met nieuwe Roadster
-
Deze occasion ken je niet, maar is een perfecte rijdersauto
-
Afschrijvingsknaller! Dit is een Aston Martin Valkyrie na een jaar nog waard