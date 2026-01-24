Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaguar is bang dat zijn nieuwe luxe-EV afschrijft als een malle! Dealers vrezen voor de oplossing

Bij Jaguar zitten ze ongetwijfeld in spanning, want als de radicale nieuwe strategie van het merk niet aanslaat, kan het weleens over en uit zijn. De dealers hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in.

Jaguar bouwt geen nieuwe auto’s meer en staat aan de vooravond van een grote transformatie. Het merk wordt volledig elektrisch en gaat zich richten op het Bentley-segment. Met een lagere productie (rond de 10.000 voertuigen per jaar) en een hogere marge hoopt jaguar er weer bovenop te komen.

Duitse dealers vrezen voor het ergste

De Duitse dealers hebben er een hard hoofd in, zo tekende Automobilwoche op uit de monden van een aantal anonieme bronnen. Ze denken dat er geen business case is, zeker niet nu de vraag naar dure top-EV’s terugloopt. Kijk maar hoe de elektrische Lotus- en Porsche-verkopen zijn ingestort.

Jaguar Type 00 alleen als leaseauto?

De aankomende vierdeurs GT van Jaguar, waarvan de Type 00 het studiemodel is, moet minimaal 150.000 euro gaan kosten. En het rare is, Jaguar zou de auto niet aan klanten willen verkopen, aldus de voorzitter van de Duitse dealervereniging, maar alleen met leaseconstructies willen werken.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Dat heeft met restwaarde te maken. Dure EV’s hebben een bovengemiddeld hoge afschrijving en Jaguar is bang dat de Type 00 daar ook last van gaat krijgen. Door het model alleen als leaseauto aan te bieden, zou de fabrikant controle proberen te houden over de tweedehandsmarkt en de restwaardes.

Andere merken keren van EV af

Dat Jaguar vol inzet op elektrificatie is logisch, als je er met de ogen van een paar jaar geleden naar kijkt. Maar de situatie ligt nu anders. Het Europese verkoopverbod voor nieuwe brandstofauto’s is van de baan en steeds meer merken, waaronder Porsche, investeren weer in verbrandingsmotoren en hybridetechniek.