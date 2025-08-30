Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse uitvinding voorkomt bumper­schrapen over drempels

Het is ook jou ongetwijfeld weleens overkomen. Je rijdt net iets te hard een drempel op en raakt de onderkant van je bumper. Vaak is de bumper niet beschadigd, maar dat kan wel. Om dit te voorkomen hebben de Italiaanse engineers van Ferrari een oplossing bedacht.

Op dure, lage auto’s heb je vaak zogenaamde neusliftsystemen. Hiermee kun je de voorkant van een auto tijdelijk ophogen, zodat je makkelijker over een drempel rijdt.

Italiaanse uitvinding tegen bumperschrapen

Bij Ferrari vinden ze deze optie niet voldoende. Het merk heeft namelijk patent aangevraagd op een nieuw systeem dat moet voorkomen dat jij de bumper schraapt over een drempel.

Hoe werkt het systeem bij drempels

Hoe gaat het systeem in zijn werk? Als een sensor een object op straat detecteert, als een drempel, wordt de bestuurder gewaarschuwd middels een geluidssignaal. Het systeem kan ook berichten sturen naar het infotainmentscherm en zelfs naar de telefoon die verbonden is met de auto.

Mocht de bestuurder niet (op tijd) reageren, dan remt de Ferrari automatisch voor een drempel om schade te voorkomen. De sensoren worden ook gebruikt om tijdens een parkeeractie schade door stoepranden te voorkomen. Onduidelijk is of de sensoren samenwerken met het neusliftsysteem.

Voorlopig gaat het enkel om een patentaanvraag en vind je deze techniek niet op nieuwe Ferrari’s. Wellicht gaan we dit in de toekomst op meer sportauto’s en supercars zien.

Dit raak je als je te hard over een drempel rijdt

Als je een schrapend geluid hoort bij het rijden over een drempel, is vaak niet de bumper geraakt. Waar het geluid vandaan komt, vertelt Sjoerd van Bilsen in onderstaande video.