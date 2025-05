Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse supercar heeft quad-turbo 7.0 V12 en achterwielaandrijving

Je bent multimiljonair, een extreme autoliefhebber en vooral niet bang. Dan is deze gloednieuwe supercar wat voor jou. Of kunnen we dit beter een hypercar noemen? De Giamaro Katla laat namelijk 2.157 pk op de achterwielen los.

Giamaro Automobili is een Italiaanse autofabrikant en werd opgericht in 2021. De Katla moet hun eerste auto worden.

Italiaanse supercar

En het is bepaald geen gebruikelijke auto. Zo heeft de krachtbron een slagvolume van 7,0 liter en twaalf cilinders. Om het geheel van een beetje extra lucht te voorzien, zijn er maar liefst vier (!) turbo’s gebruikt.

Het ‘goedkoopste’ variant van de supercar heeft 1.670 pk, het topmodel levert er meer dan 2.100 pk en 2.008 Nm aan koppel.

Al het vermogen wordt losgelaten op de achterwielen

Het opmerkelijkste is nog wel dat dit vermogen enkel naar de achterwielen wordt gestuurd en de auto 1.450 kilogram weegt. Giamaro heeft in ieder geval veel vertrouwen in Bridgestone. De Potenza’s moeten namelijk in samenwerking met een sperdifferentieel ervoor zorgen dat alle brute kracht ook daadwerkelijk voor een voorwaartse beweging zorgt. Tja, misschien op een plakkerige dagstrip, maar op de openbare weg belooft dit een levensgevaarlijk apparaat te worden.

En dat is niet per se een slechte zaak, want beleving zit er ongetwijfeld in. Daarbij is ook nagedacht over performance. Zo zijn de remklauwen aan de voorkant voorzien van 10 zuigers en achter zijn vier zuigers per klauw geplaatst. De schijven zijn rondom 42 centimeter groot. Overigens is dat niet het enige remsysteem. Net als bij een McLaren W1 kan de Giamaro Katla zijn spoiler gebruiken om af te remmen. Daarbij beloven de Italianen een gewichtsverdeling van 42:58 en elektronisch verstelbare dempers.

Vooralsnog is er geen productieversie van de auto. Het is dus afwachten of hij daadwerkelijk op de markt komt. De prijs is nog onbekend.

(Afbeelding: Giamaro Automobili) (Afbeelding: Giamaro Automobili)

(Afbeelding: Giamaro Automobili) (Afbeelding: Giamaro Automobili)

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom deze krankzinnige Italiaan? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.