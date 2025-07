Deel dit: Share App Mail Tweet

Ehm, is dit beter dan een gewone BMW E36 Compact of niet?

De BMW E36 Compact is niet moeders mooiste. De vraag is: heeft deze Poolse knutselkoning hem verbeterd of is hij er qua looks nog verder op achteruit gegaan.

De meningen over de BMW E36 Compact zijn verdeeld. De een vindt het een wanstaltige verschijning, de ander prijst hem om zijn korte en lichte koets in combinatie met zijn sportieve rijeigenschappen. BMW zag er in ieder geval wel brood in, want er kwam zowaar nog een opvolger in de vorm van de E46 Compact.

BMW E36 Compact met Touring-kont

Terug naar de E36 Compact in kwestie. Het is de BMW van de Poolse drifter en autoknutselaar Dominik Burtan. Hij besloot zijn Compact om te bouwen tot… Tja, tot wat eigenlijk? Burtan heeft het achterste deel van een E36 Touring op zijn Compact op gezet. Je zou het een hatchback kunnen noemen, maar met een beetje fantasie kun je er ook een shooting brake-label opplakken.



“Het ziet eruit alsof een BMW, Honda Civic en Volkswagen Golf een erg gezellige nacht samen hebben gehad”, grapt een van zijn bijna 40.000 Instagram-volgers. Vrijwel alle andere reacties zijn lovend over de creatie van Burtan. Is men dan eindelijk unaniem positief over de(ze) Compact?

Zelfbouw-BMW in productie genomen

Wie weet wat er gebeurd was als Dominik Burtan dertig jaar eerder met dit project was gestart. Misschien had BMW het dan wel opgepikt. Dat zou immers niet voor het eerst zijn. De stationwagenversie van de BMW E30 is immers ook door een fabrieksmedewerker in elkaar geflanst. Toen de top van BMW dat zag, besloten de Duitsers er een productieversie van te maken. Meer eigenaardige BMW-feitjes vind je hier.