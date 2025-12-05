Deel dit: Share App Mail Tweet

Is deze 650 pk sterke sportwagen van Toyota een Toyota? Nee, zegt Toyota

We struikelen weleens over de naam Lamborghini Temerario, dus gelukkig rolt de typeaanduiding van deze Japanse supersporter een stuk makkelijker van de tong. Hij heet simpelweg GR GT en is officieel géén Toyota.

Maak maar eens een rondje om de koets; nergens is een Toyota-logo te bekennen. Deze sportcoupé is dan ook het eerste product van Gazoo Racing, de race- en sportdivisie van Toyota, dat op eigen benen komt te staan.

In de voetsporen van de Toyota 2000GT

Volgens Toyota treedt de GR GT in de voetsporen van de 2000GT en Lexus LFA. Van het model worden gelijk twee versies onthuld: eentje voor de (gefortuneerde) consument en eentje in GT3-racespecificatie voor op het circuit.

Hybride-V8 met meer dan 650 pk

De GR GT is een hybride en combineert een compleet nieuw ontwikkelde 4,0-liter twinturbo-V8 met een elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt boven de 650 pk te liggen, volgens Toyota, met meer dan 850 Nm koppel.

Waarom geeft het merk niet de precieze cijfers prijs? Omdat de GR GT nog steeds in ontwikkeling is en de laatste puntjes nog op de i gezet moeten worden. Daarbij ligt de nadruk op een ideale gewichtsverdeling, een hoge stijfheid en een zo laag mogelijk zwaartepunt en gewicht, zegt Toyota.

Met een aluminium carrosserieframe

De GR GT heeft een volledig uit aluminium opgetrokken carrosserieframe en maakt kwistig gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststoffen. Is-ie daardoor uitzonderlijk licht? Nee, want hij weegt alsnog zo’n 1.750 kilo.

De GR GT is dan ook een flinke auto, met een lengte van 4,8 meter en een breedte van 2,0 meter. Hij is ontzettend laag, met een hoogte van maar 1,2 meter. Zijn gewichtsverdeling is bijna ideaal, met vóór 45 en achter 55 procent.

Toyota monteert mechanisch sper

Om die te bereiken heeft Toyota de versnellingsbak, een supersnelle achttraps automaat, op de achteras geplaatst. De elektromotor zit vlak voor de transmissie en vult de gaten als de bak overschakelt, zodat er altijd een continue stroom van vermogen en koppel beschikbaar is.

De GR GT is achterwielaangedreven en om nou te zorgen dat hij zijn kracht kwijt kan aan het asfalt, heeft Toyota een mechanisch sperdifferentieel gemonteerd. Het exotische model wordt standaard geleverd met koolstofkeramische remmen en heeft een topsnelheid van meer dan 320 km/h.