Is de kofferbak van je Polestar 4 te klein? Geen nood, er komt ineens een ‘stationwagon’ aan

Polestar heeft zijn beste verkoopjaar ooit achter de rug en wil verder doorgroeien. Daarom kondigt het Zweedse merk voor de komende jaren een modeloffensief aan, met onder meer een ‘stationwagonversie’ van de bestaande Polestar 4.

Waarom we dat tussen enkele aanhalingstekens schrijven? Omdat we eerder een cross-over op basis van de Polestar 4 verwachten. Een model dat, in de woorden van topman Michael Lohscheller, “de ruimte van een stationwagon combineert met de veelzijdigheid van een SUV”.

Opvolger voor Polestar 2

Bijzonder: het model heeft gewoon weer een achterruit. De reguliere Polestar 4 heeft dat niet, dus ben je als bestuurder veroordeeld tot het kijken naar een camerabinnenspiegel. En daar moeten je ogen erg aan wennen, is onze ervaring.

De nieuwe variant van de 4 komt al in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt, ná de grote 5, die in de zomer bij de dealers staat.

Dan is er nog meer nieuws, want begin 2027 komt er een opvolger van de Polestar 2. Dat wordt weer een sedan (strikt genomen is de huidige 2 een liftback).

Komt Polestar 7 te laat?

Dan is er nog de 7, een ontzettend belangrijk model in het compacte SUV-segment, dat pas in 2028 in de verkoop gaat.

Daarmee is de auto wel een beetje laat, want hij valt in het grootste EV-segment van Europa en kan daardoor bij Polestar voor een flinke verkoopboost zorgen.

Merk lijdt nog steeds verlies

De fabrikant heeft vorig jaar 34 procent meer auto’s verkocht dan in 2024 (60.199), maar lijdt nog steeds enorme verliezen. Daarom heeft Polestar het waarschijnlijk ook niet meer over de 6, die naar verluidt in de ijskast is gezet. Te niche, te kostbaar.