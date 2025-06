Deel dit: Share App Mail Tweet

Is de Hyundai Ioniq 9 duurder dan de Kia EV9? Ja en nee

Gaan Nederlanders 67.995 euro uitgeven aan een Hyundai Ioniq 9? Dat scenario is niet onwaarschijnlijk. Kijk naar het relatieve succes van zijn broeder van een andere moeder, de Kia EV9.

Die is er vanaf 60.000 euro (met 76 kWh-accu) en heeft al 1.600 registraties op zijn naam staan. Kortom, de Hyundai Ioniq 9 heeft een kans. Ook omdat de zevenzitter zo ontzettend ruim is vanbinnen, door zijn lengte van ruim 5 meter en zijn wielbasis van 3,13 meter.

Hyundai Ioniq 9 met 110 kWh-accu

Het basismodel is uitgerust met een 218 pk leverende elektromotor op de achteras en een flinke 110 kWh-batterij, waarmee een actieradius van 620 kilometer mogelijk zou moeten zijn. De Ioniq 9 is er ook met vierwielaandrijving, in twee versies. Die met 308 pk staat voor 71.995 euro in de prijslijst, het 429 pk sterke topmodel moet 81.495 euro kosten.

Is de Hyundai Ioniq 9 daarmee duurder dan de Kia EV9? Ja en nee. Want om ze echt te kunnen vergelijken, moeten we de EV9 met 204 pk en 99,8 kWh-batterij erbij halen. Die komt op een lading maximaal 563 kilometer ver en kost 68.795 euro. De Ioniq 9 is dus een betere aanbieding dan-ie lijkt.

Mag flinke aanhanger trekken

Even voor de caravanrijders: de Hyundai Ioniq 9 mag 2.500 kilo trekken. In de aanhangwagenmodus detecteert de Ioniq 9 zelf het gewicht van de trailer en past op basis daarvan zijn geschatte actieradius aan. Die zal dan een stuk lager liggen.

800 Volt-boordnet voor snel laden

Alle Ioniq 9’s beschikken over een 800 Volt-boordnet, net als de Ioniq 5 en 6 en ook de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan, waarmee uitzonderlijk snel laden mogelijk is. Aan een 350 kW-snellader kan de batterij in 24 minuten van 10 tot 80 procent worden volgeladen. Als de omstandigheden ideaal zijn.

Dashboard doodt bacteriën

Op het eerste gezicht is het dashboard een fijne combinatie van schermen (twee keer 12 inch) en een aantal fysieke knoppen. Opmerkelijk, achter een klepje in de middenconsole zit een opening waar je een mobiele telefoon of portemonnee in kunt leggen om de bacteriën erop te doden.