Is de elektrische Volkswagen ID. Every1 echt voor iedereen?

De naam van de nieuwe, compacte, elektrische Volkswagen ID. Every1 zegt het al: deze is voor iedereen. Maar is dat wel zo? Want voor veel particulieren is een vraagprijs van ten minste 20.000 euro nog steeds stevig.

Maar we begrijpen de strekking; voor een elektrische auto is de Volkswagen ID. Every1 inderdaad relatief betaalbaar. Hij komt echter pas in 2027 op de markt, als het kleinere broertje van de ID.2, die een jaar eerder in de verkoop gaat.

Volkswagen ID. Every1 versus Up en Polo

De ID. Every1 is net geen 3,9 meter lang, waarmee hij tussen de voormalige Up (3,6 meter) en de huidige Polo (bijna 4,1 meter) in valt. Volgens Volkswagen is het model ruim genoeg voor vier inzittenden, die in de kofferruimte 305 liter aan bagage kunnen meenemen.

Als we naar het uiterlijk van de ID. Every1 kijken, dan zien we dat-ie in de verste verte wel iets weg heeft van de Up. Al kan dat ook komen doordat ze vergelijkbare proporties hebben om de interieurruimte te optimaliseren.

Actieradius van minimaal 250 kilometer

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ID.3 hebben de ID.1 (zo verwachten we dat de ID. Every1 gaat heten) en ID.2 geen achterwiel- maar voorwielaandrijving. Deze concept car heeft één elektromotor met 95 pk en een actieradius van minimaal 250 kilometer. Hij haalt een top van 130 km/h.

Hoe zit het met de marges, Volkswagen?

We zijn trouwens benieuwd hoeveel marge Volkswagen op de 20.000 en 25.000 euro kostende ID.1 en ID.2 gaat pakken. Ontwikkelingsbaas Kai Grünitz zei vorig jaar tegen Autovisie dat Volkswagen in grote problemen zou raken als alle brandstofmodellen zouden wegvallen, omdat de marges op de elektrische ID.-reeks flinterdun zijn.