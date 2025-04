Deel dit: Share App Mail Tweet

Instortingsgevaar: deze 13 Nederlandse bruggen worden vervangen

Vorig jaar stortte in het Duitse Dresden een brug in. Naar aanleiding van die gebeurtenis is er in Nederland onderzoek gedaan naar onze constructies. Wat blijkt? Dertien bruggen moeten eerder vervangen worden.

Moet je nu bang zijn om over een van deze dertien Nederlandse bruggen te rijden? Nee, volgens Rijkswaterstaat zijn er op dit moment geen maatregelen nodig om de veiligheid te garanderen. Maar dat betekent niet dat er niets moet gebeuren.

Uit het onderzoek blijkt dat deze dertien bruggen last hebben van waterstofverbrossing. Hierbij ontstaan kleine scheurtjes in het staal. Dit staal maakt deel uit van het gewapende beton. Als het staal niet sterk genoeg is, kan dat de constructie verzwakken.

Het probleem komt vooral voor bij bruggen die gebouwd zijn in de jaren ’50 en ’60. Hoewel de instorting in Dresden heeft geleid tot extra onderzoek, is de wapening van het beton bij de Duitse Carolabrug anders dan bij de Nederlandse bruggen.

In Duitsland is het probleem groter In Duitsland is het bruggen-probleem veel groter. Daar moeten daar zo’n 700 bruggen eerder vervangen worden.

Toch moeten er dertien Nederlandse bruggen eerder worden vervangen. Volgens Rijkswaterstaat zijn onderstaande bruggen momenteel veilig. Mocht dit veranderen, dan worden ze afgesloten.

Naam object Locatie J.F.Kennedyweg Over A16 Rotterdam Steenenhoek Oost In A27 bij Gorinchem Steenenhoek West In A27 bij Gorinchem Cadettencamp Oost In A27 bij Breda Cadettencamp West In A27 bij Breda Spoorviadukt Noord In A67 bij Geldrop Spoorviadukt Zuid In A67 bij Geldrop Oosterhoutse Brug Noord In A27 bij Oosterhout Oosterhoutse Brug Zuid In A27 bij Oosterhout Rozendaals viaduct – Oost In A12 bij Arnhem Rozendaals viaduct – West In A12 bij Arnhem Algerabrug Brug SVK Hollandsche IJssel Kleinpolderplein In A20→A13 Rotterdam

In Nederland worden de wegen de komende jaren sowieso flink onder handen genomen. Dit jaar al kun je meer verkeershinder verwachten.