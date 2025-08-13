Deel dit: Share App Mail Tweet

In Portugal krijg je een gratis auto als je op vakantie gaat, dit is hoe

Heb je nog geen vakantie geboekt en ben je niet bang voor een beetje warmte, dan kun je een last minute boeken naar Portugal. Als je naar de juiste regio gaat, is het zelfs mogelijk om een gratis auto te lenen die je tijdens je reis mag gebruiken.

Let wel, momenteel vind je in het midden en noorden van Portugal meerdere bosbranden. Het is aan te raden om voor vertrek dit goed te controleren en eventueel de vakantie uit te stellen.

Gratis auto tijdens vakantie

Ga je in Portugal naar de regio’s Beira Alta en Baixa, dan kun je hier een gratis leenauto oppikken. Let wel, hier zitten natuurlijk voorwaarden aan.

Om te beginnen is er keuze uit vier auto’s: de Renault Zoe, Kangoo, Twingo en Megane. Daarbij wordt er ook een microcar aangeboden: de Twizy. Alle Renaults die je gratis kunt lenen tijdens je vakantie zijn volledig elektrisch.

Deze dorpen in Portugal mag je bezoeken

Je krijgt de auto natuurlijk niet zonder reden. De actie is opgezet om het toerisme in wat kleine dorpjes een boost te geven. Je mag de leenauto dan ook enkel gebruiken om naar twaalf dorpen in de gemeente Fundão te rijden.

De reis van Lissabon Airport naar het berggebied moet je zelf bekostigen. De 250 kilometer is goed af te leggen met de trein.

(Afbeelding: Aldeias Historicas De Portugal) (Afbeelding: Aldeias Historicas De Portugal)

(Afbeelding: Aldeias Historicas De Portugal) (Afbeelding: Aldeias Historicas De Portugal)

Als je de sleutels hebt opgehaald mag je vier dagen aan een stuk de auto gebruiken. Hoewel het dus geen lange vakantie wordt in het oosten van Portugal, kun je op deze manier goedkoop ontsnappen aan de drukte van de kust en steden en eens een ander stuk Portugal ontdekken.