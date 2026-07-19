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In dit land sta je meer dan 10 dagen per jaar in de file naar je werk! Nederland zit daar nét onder

Om die kop een beetje te nuanceren: natuurlijk staan we niet constant in de file op weg naar ons werk, maar verkeersopstoppingen spelen wel een grote rol in het feit dat we veel tijd nodig hebben om er te komen.

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In het onderzoek waar we aan refereren, staat Zuid-Afrika op een trieste eerste plaats. Forenzen zitten er gemiddeld 10 dagen en bijna 5 uur per jaar in de auto. Daarna volgen India (10 dagen en 2 uur), Ierland (9 dagen en zo’n 14 uur), Griekenland (9 dagen en 5 uur) en Polen (8 dagen en 21 uur).

Nederland staat op plaats zes

Nederland bezet plek zes. Wij zitten gemiddeld 8 dagen en 19 uur per jaar achter het stuur om heen en weer te reizen naar ons werk. Volgens de onderzoekers hebben wij weliswaar prima openbaar vervoer, maar staan we lang in de file, met name in de Randstad.

Dat geldt eigenlijk voor alle onderzochte landen. De files rondom de belangrijkste steden zijn een enorm probleem. Daarbij speelt mee dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika, India en Griekenland over het algemeen geen efficiënt openbaar vervoer hebben.

Spanje en Portugal doen het goed

Welke landen doen het qua woon-werktijd goed? Spanje en Portugal. Forenzen hebben daarin gemiddeld zo’n 6 dagen en 11 tot 18 uur per jaar nodig om naar en van hun werk te reizen. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zitten daar net boven met respectievelijk 7 dagen en 2 uur en 7 dagen en 11 uur.

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