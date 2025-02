Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit land is de Porsche 911 de bestverkochte nieuwe auto

In Nederland zag de top drie van bestverkochte nieuwe auto’s er vorig jaar zo uit: Tesla Model Y, Kia Niro, Volvo EX30. Maar er is een land waar datzelfde lijstje een heel stuk duurder is, met de Porsche 911 aan de leiding.

Het gaat om een Europees land, waar de 911 op één stond in de verkoopranglijst van 2024, gevolgd door – je gelooft het niet – de Toyota GR Yaris en de Porsche Cayenne.

Hier staat de Porsche 911 aan kop

Hebben we het over Luxemburg? Monaco, misschien? Nee, maar het komt er in de buurt. De 911 was in 2024 de bestverkochte nieuwe auto van Andorra.

Het microstaatje tussen Frankrijk en Spanje is een van de rijkste landen van Europa, met een economie die vooral draait op toerisme en de banksector.

De belasting is er extreem laag, waardoor Andorra veel rijke buitenlanders aantrekt. Het is dus even de vraag of het juist die zijn die masaal Porsche 911’s kopen.

Top tien nieuwe auto’s in Andorra

Overigens is het niet zo dat de verkoopranglijst van Andorra alleen maar vol staat met dure auto’s. De top tien ziet er zo uit, aldus Felipe Munoz, analyst bij JATO Dynamics.

1 Porsche 911 – 83 exemplaren

2 Toyota GR Yaris – 47

3 Porsche Cayenne – 46

4 Porsche Macan – 45

5 Cupra Formentor – 44

6 Seat Arona – 40

7 Hyundai i10 – 38

8 Mini Countryman – 37

9 Hyundai Tucson – 36

10 Suzuki Ignis – 35

Mercedes is het bestverkochte merk in Andorra (231 auto’s), gevolgd door Porsche (210), Ford (161), BMW (158) en Hyundai (151).