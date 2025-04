Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit Europese land worden brandstofauto’s nu langer verkocht

Per 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe brandstofauto’s verkocht worden. Een lastig haalbaar doel, dat beseffen ze ook in het Verenigd Koninkrijk. Daar was echter de deadline nog vijf jaar eerder. Op dat besluit komt de regering van het land nu terug.

Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk geen lid meer van de EU, maar behoort geografisch gezien nog wel tot Europa. Zij kunnen dus eigen regels maken omtrent de uitstoot van auto’s.

Brandstofauto’s mogen toch langer verkocht worden

Toch sluit het Engelstalige eiland zich nu aan bij de regels van de EU. In het Verenigd Koninkrijk zal ook per 2035 een verbod op brandstofauto’s gelden. Wel zijn per 2030 auto’s zonder elektrificatie verboden. Dit betekent dat alleen nog (mild) hybrides, EV’s en waterstofauto’s nieuw worden aangeboden.

Of ze in het Verenigd Koninkrijk en Europa het doel gaan halen, is nog maar de vraag. Velen denken dat het onhaalbaar is en het verkoopverbod van tafel moet.