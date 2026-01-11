Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit buurland kost de een nieuwe elektrische auto nog geen 12.000 euro! Kan dit ook in Nederland?

De Dacia Spring is al een betaalbare elektrische auto, maar in Duitsland gaat hij dankzij een forse korting voor nog minder over de toonbank. Krijgen Nederlandse kopers straks dezelfde deal?

Vorig jaar kregen inwoners van Italië het bericht dat zij de trotse eigenaar konden worden van een Dacia Spring voor slechts 3.900 euro. De Dacia Spring is momenteel de goedkoopste elektrische auto op de markt, maar in Duitsland vonden ze dat de basisprijs nog wel wat lager kon. Met een flinke korting is de Spring bij de Oosterburen nu een echt koopje.

Gloednieuwe elektrische auto voor maar 11.900 euro

In Duitsland krijgt de elektrische auto een korting van maar liefst 5.000 euro. Daardoor ligt de vanafprijs van de Dacia Spring op 11.900 euro, een stuk lager dan in Nederland, waar de prijs begint bij ongeveer 18.000 euro. Het gaat om een korting die direct van de basisprijs wordt afgetrokken; er is dus geen sprake van een overheidssubsidie.

Van de actie kan gebruik worden gemaakt tot uiterlijk 28 februari. Voor die datum moet de Spring zijn gekocht of geleased en uiterlijk 30 juni op kenteken worden gezet. Bij de EV krijgt de koper een garantie van zeven jaar of tot 150.000 kilometer.

Voorwaarden

Aan deze scherpe aanbieding zitten echter wel voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de lagere prijs moeten kopers een Euro 5-auto of ouder laten slopen. Daarnaast moet je in Duitsland wonen in een stedelijk gebied met meer dan 50.000 inwoners en een gezinsinkomen van minder dan 30.000 euro hebben.

Van een budget-elektrische auto verwacht je uiteraard niet dat het de snelste auto ter wereld is; die titel is weggelegd voor de Yangwang U9, met maar liefst 3.000 pk. De Dacia Spring beschikt over een enkele elektromotor met een bescheiden 70 pk. De actieradius bedraagt maximaal 255 kilometer, maar bij uitsluitend stadsverkeer kan die oplopen tot 341 kilometer.

Komt er een soortgelijke korting voor de budget-EV naar Nederland?

Een woordvoerder van de Renault Group, waar Dacia onder valt, benadrukt dat een soortgelijke korting of subsidie als in Duitsland en Italië voorlopig niet op de planning staat voor Nederland. Ook geeft hij aan dat Nederlanders niet bij een Dacia-dealer in Duitsland terechtkunnen voor deze korting, vanwege de voorwaarden die eraan verbonden zijn.