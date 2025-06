Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze vakantielanden kun je je elektrische auto gratis opladen

Nederland heeft het dichtste netwerk van laadpalen in Europa, maar ook buiten ons land hoef je steeds minder actieradiusstress te hebben. En opmerkelijk: in een paar vakantielanden kun je je elektrische auto zelfs gratis opladen.

“Tot enkele jaren geleden kon je bij veel supermarkten in Europa je elektrische auto gratis opladen tijdens het boodschappen doen”, aldus Mattijs Wijnmalen van Wegenvignetten.nl. “Dat is in Duitsland verleden tijd, maar bij de Franse Carrefour kan dat vaak nog wel, zij het AC-laden en maximaal een uur. Ook bij Intermarché in Frankrijk is gratis laden vaak nog mogelijk, evenals bij onder meer Aldi, Esselunga en Lidl in Italië.”

Snelladen op vakantie met elektrische auto

Wie op vakantie lange afstanden wil overbruggen, kan bijna niet om snelladen heen. De meeste moderne EV’s hebben aan een half uur aan de DC-lader genoeg om hun batterij weer tot zo’n tachtig procent vol te krijgen.

Noorwegen is hét EV-land bij uitstek en dat is te zien aan het aantal snelladers. Je komt er iedere 300 kilometer – de meeste vakantiegangers nemen na twee of drie uur wel pauze – maar liefst 31 tegen. In Europa scoort alleen Luxemburg hoger, met 35 snelladers per 300 kilometer, maar daar rijd je ook zonder laden wel doorheen.

Om die cijfers te nuanceren. Het gaat om unieke laders, die in theorie dus ook allemaal op één locatie kunnen staan. Nederland zit op 11 DC-laders per 300 kilometer, zo blijkt uit cijfers van de European Alternative Fuels Observatory. Duitsland op 13, België op 9 en Frankrijk op 8.

Nederland koploper bij AC-laders

Kijken we naar gewone AC-laders, dan is Nederland de absolute koploper in Nederland, met 12,6 palen per 10 kilometer. Alleen Luxemburg kom met acht stuks nog een beetje bij ons in de buurt. Duitsland, Frankrijk en Italië zitten al onder de twee. En in Spanje moet je met je elektrische auto vaak meer dan tien kilometer omrijden, omdat er in de weide omtrek niet eens één laadpaal te vinden is.