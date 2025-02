Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze stad betaal je het meest voor je autoverzekering

Autorijden wordt steeds duurder. Niet alleen de wegenbelasting is gestegen, maar ook de premies voor autoverzekeringen liggen hoger. In sommige steden en provincies ben je fors meer kwijt dan in andere.

De gemiddelde premie in Nederland is afgelopen jaar flink gestegen. Volgens onderzoek van Geld.nl bedroeg deze 80,10 euro per maand, een stijging van 7,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Redenen van stijgende premies autoverzekering

Er zijn verschillende redenen voor de stijging van de premies van autoverzekeringen. Allereerst is de schadelast opnieuw opgelopen. Dit betekent dat verzekeraars meer geld kwijt zijn aan schadekosten en personeel. Dit komt mede doordat nieuwe auto’s complexer zijn en de kosten bij een aanrijding snel oplopen. Ook heeft de toegenomen inflatie ook invloed op de prijzen van onderdelen en arbeid.

In deze stad ben je het meest kwijt

De verschillen per stad en provincie zijn groot. Zo waren Rotterdamse verzekerden in 2024 gemiddeld 121,29 euro per maand kwijt. Hiermee is het de duurste Nederlandse stad van Nederland om je auto te verzekeren.

Plek 10 grootste steden Nederland Gem. premie autoverz. 2024 (€) 1 Rotterdam 121.29 2 Den Haag 111.71 3 Amsterdam 110.6 4 Utrecht 105.3 5 Tilburg 92.59 6 Breda 91.41 7 Eindhoven 86.55 8 Nijmegen 85.87 9 Almere 80.57 10 Groningen 71.17

De premie van autoverzekeringen ligt dus hoger in steden aan de westkant van ons land. Eenzelfde beeld zien we terug als we kijken naar de provincies. Zuid-Holland en Noord-Holland staan bovenaan gevolgd door Utrecht.

Plek Provincie Gemiddelde premie autoverzekering 2024 (€) 1 Zuid-Holland 89.13 2 Noord-Holland 82.73 3 Utrecht 81.1 4 Noord-Brabant 81.01 5 Limburg 78.2 6 Flevoland 77.94 7 Overijssel 76.0 8 Gelderland 75.86 9 Zeeland 73.63 10 Groningen 66.67 11 Drenthe 65.39 12 Friesland 59.23

Friesland is dus de goedkoopste provincie om een auto te verzekeren. Echter, er zijn veel meer zaken die invloed hebben op de premie dan je woonplaats. Zo spelen het soort auto en de prijs ervan een belangrijke rol in het bepalen van de premie. Ook leeftijd blijkt voor verzekeraars een belangrijke pijler.

Jongeren betalen veel meer premie voor hun autoverzeking

Jongeren zijn veel meer geld kwijt voor hun autoverzekering. Jongvolwassenen tussen de 18 en 20 jaar zijn gemiddeld per maand 224,70 euro kwijt De leeftijdsgroep die het minst betaalt is 60 tot en met 64 jaar oud.