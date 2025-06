Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze ‘simpele’ oude Volkswagen rijdt Bugatti-CEO Mate Rimac

Mate Rimac is ontegenzeggelijk de coolste CEO in autoland. Hij stuurt niet alleen de hypercarmerken Rimac Automobili én Bugatti aan, maar is ook nog eens down-to-earth en rijdt dagelijks in te gekke auto’s. Eén daarvan is een ‘simpele’ oude Volkswagen.

“Je had misschien niet verwacht dat ik deze auto zou rijden, maar ik heb hem gekocht omdat ik hem heel graag wilde hebben toen ik negentien jaar oud was”, vertelt de nu 37-jarige Bugatti-topman in een video aan zijn half miljoen Instagram-volgers.

Volkswagen Golf R32 met befaamde VR6-motor

Hij heeft het over zijn Volkswagen Golf. Op het eerste oog een vrij braaf model, zeker vergeleken met de Bugatti Chiron waarmee Mate Rimac ook geregeld op stap is. Toch is dit een heel speciale Volkswagen; het betreft de begeerlijke R32-variant van de vijfde generatie Golf.



In deze hot hatch lepelde Volkswagen de relatief grote 3,2-liter VR6-motor. Bugatti-CEO Rimac noemt het een iconische motor. Deze krachtbron is een combinatie tussen een V6 en een zes-in-lijn. De ‘V’ staat voor de hoek waarin de cilinderrijen staan en de ‘R’ staat voor Reihe, Duits voor lijn. Een VR6, dus.

Het wagenpark van Bugatti-CEO Mate Rimac

“Ik geniet enorm van deze auto. Hij rijdt fantastisch en heeft een geweldig geluid”, aldus de CEO van Bugatti. Hij fantaseert zelfs over een restomod op basis van de R32. Het is bewonderenswaardig dat Rimac nog zo van oudere auto’s geniet.



Rimac is een petrolhead pur sang, dat blijkt ook uit zijn andere auto’s. Zo heeft hij ook een BMW M5 van de E39-generatie, een Porsche Carrera GT, BMW M3 van de E30-generatie en natuurlijk een Bugatti Chiron en Rimac Nevera.