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In deze Koreaanse ‘Rolls-Royce Cullinan’ kun je door het dashboard de weg niet zien

Je hebt schermen en je hebt SCHERMEN. Want kijk eens naar die lel van een ’televisie’ op het dashboard van de nieuwe Genesis GV90. Die is zo groot dat-ie voor dode hoek zorgt.

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De GV90 is het Koreaans alternatief voor de Bentley Bentayga, Maybach GLS en Rolls-Royce Cullinan. Al zal zijn vanafprijs vast lager zijn, al was het maar omdat-ie volledig elektrisch is. Hij is 657 pk sterk, komt op zijn 123,5 kWh-batterij ‘slechts’ 500 kilometer ver en kan met 350 kW snelladen.

Suicide doors op topuitvoering

Dat het bereik van de EV wat tegenvalt, zeker gezien zijn enorme accupakket, komt ongetwijfeld door zijn forse afmetingen. De GV90 is bijna 5,3 meter lang, ruim 2 meter breed, zo’n 1,8 meter hoog en heeft een flinke wielbasis van 3,24 meter.

Genesis rust zijn premium-SUV standaard uit met luchtvering, mee- en tegensturende achterwielen en vóór en achter een elektronisch sperdifferentieel, zoals het merk dat noemt, om de krachten optimaal over de wielen te kunnen verdelen.

Opvallend is dat het topmodel van de luxe-SUV suicide doors heeft, waarbij de achterste portieren in de tegenoverstelde richting open gaan, en de uitvoeringen daaronder niet. Het Amerikaanse merk Lincoln deed dat ook met de tiende generatie van de Continental.

Genesis GV90 op 24-inch wielen

Het uiterlijk van de Genesis is bijzonder, met voorop twee lichtstrips, die op de neus een soort mondje vormen.

Ze lopen achter de voorwielen door en komen op de achterzijde weer terug, maar dan in rood, uiteraard. De duurste versie van de GV90 staat op 24-inch lichtmetalen wielen.

Het interieur van de Genesis is al even bijzonder als het exterieur. We zien overal leer, dat – hulde! – in opvallende kleuren is uitgevoerd, zoals blauw, bruin en groen. Het doet ons wat denken aan klassieke Mercedessen, waarin alle cabinedetails soms in de carrosseriekleur waren uitgevoerd.

Gigantisch infotainmentdisplay

Waar je in de GV90 niet omheen kunt (letterlijk), is het bijna 25 inch grote infotainmentdisplay, dat nogal pontificaal op de middenconsole staat. Het is zo gigantisch, dat we ons afvragen of er zo aan de voorkant niet een dode hoek ontstaat, want het lijkt alsof de bestuurder er niet overheen kan kijken.

Gelukkig hebben ze daar bij Genesis een oplossing voor. Als je gaat rijden met de GV90, zakt het scherm 9 centimeter in het dashboard, zodat je het kunt blijven gebruiken, maar het de persoon achter het stuur niet in de weg zit.

De GV90 komt naar Nederland

Komt de Genesis GV90 naar Nederland? Jazeker, al krijgen we daar later meer details over te horen.

Genesis – het luxemerk van Hyundai – heeft recent zijn Nederlandse debuut gemaakt en verkoopt hier nu drie elektrische modellen: de GV60 en GV70 (twee SUV’s) en de GV80 (een luxesedan).

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