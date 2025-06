Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze auto met vernuftig trucje ben je de koning van de camping

Je caravan achteruit in die krappe standplaats parkeren, wordt met de Ford Ranger wel héél eenvoudig. Hij kan namelijk een vernuftig trucje waarmee een caravan parkeren op de camping makkelijker is dan ooit.

De plug-in hybride-versie van de Ford Ranger is het ideale vervoer voor kampeerders (die naar deze landen gaan). Behalve de ruimte en luxe aan boord, is het dankzij het plug-in hybride-systeem namelijk mogelijk om tot 6,9 kW aan 230 volt stroom te trekken, waarbij de verbrandingsmotor onbeperkt als generator functioneert.

Handig trucje om caravan te parkeren op de camping

Maar, zoals ze bij Tell Sell zouden zeggen: er is meer! Het meest beangstigende moment van elke kampeertrip is uiteraard het achteruit inparkeren van de caravan. Met een beetje pech onder toeziend oog van de halve camping die allemaal het liefst zien dat je het helemaal verprutst.

Dat zal je met de Ford Ranger niet meer gebeuren. Die is namelijk voorzien van een aanhanger inparkeerassistent die je ál het vuile werk uit handen neemt. Het inschakelen van het systeem vergt slechts een paar knopdrukken, waarna je de auto niet langer met het stuur van richting laat veranderen, maar met behulp van de draaiknop op de middentunnel!

Ford Ranger doet het werk

Sterker nog: daarmee bestuur je niet langer de auto, maar het object dat je aan je trekhaak hebt hangen. Het enige wat je hoeft te doen is de auto in z’n achteruit zetten, langzaam gas te geven en te doen alsof de draaiknop op de middentunnel het stuurwiel van je caravan of andersoortige aanhanger is. De inparkeerassistent berekent aan de hand van je input exact welke stuurbewegingen er nodig zijn van de Ford Ranger, om de aanhanger precies de juiste kant op te duwen.

Zo hoef je zelf dus niet tegengesteld te denken, eerst terug en dan weer in te sturen, of bang te zijn dat je hele combinatie schaart. En het mooiste is: als je goed kijkt naar de bewegingen die de inparkeerassistent maakt, kun je het kunstje leren voor de keren dat je een aanhanger moet inparkeren met een voertuig dat niet van zo’n systeem is voorzien. Is dit een must-have voor elke trekauto, of is eigenhandig achteruit inparkeren een kwestie van trots die je voor z’n leven niet uit handen zou willen geven?