In de elektrische Firefly zijn ze één knopje vergeten

Hoewel, bij Firefly zijn ze wel meer knopjes vergeten, want zoals in alle moderne Chinese auto’s gaat de bediening voor bijna honderd procent via een groot touchscreen. En juist dáárin is het submerk van Nio iets vergeten.

Heeft de Firefly geen typeaanduiding, trouwens? Nee, dit is voorlopig het enige model van het merk, dus heeft-ie er niet een nodig. Bij Firefly zijn ze er nonchalant over. Mocht er ooit een tweede model komen, dan verzinnen ze achteraf nog wel een naam voor deze nummer één.

Afwerking keurig in orde

Firefly zegt zich te richten op luxe, compacte elektrische auto’s. En het moet gezegd, de afwerking van de hatchback is prima in orde, met in het interieur fijne materialen en een keurige afwerking.

Al blijft het erg moeilijk om een premiumsfeer te creëren met twee displays en verder niets.

Razendsnel infotainment

Het infotainmentsysteem werkt razendsnel en is redelijk gebruiksvriendelijk. Handig is het scherm dat tevoorschijn komt als je naar beneden swipet. Daarop kun je alle snelkoppelingen kwijt voor de functies die je het meest gebruikt.

Firefly is één ding vergeten

Grappig, in veel Chinese auto’s komen we vreemde Nederlandse vertalingen tegen, alsof ze niet door een professioneel vertaler zijn gedaan, maar door Google Translate. In de Firefly komen we geen gekkigheden tegen, maar wel één knopje in het hele infotainmentsysteem dat ze vergeten zijn te vertalen. Oeps.

Firefly vanaf 29.900 euro

De Firefly is behoorlijk praktisch, overigens, met een enorme frunk onder de voorklep (92 liter), vrij veel ruimte op de tweede zitrij en een grote kofferbak, waarin maximaal 1.250 liter aan bagage past. In China kost-ie omgerekend 20.000 euro. Hier is-ie 10.000 euro duurder.

Lichtmetalen rallywielen

En mocht je nou geen fan zijn van de aerodynamisch geoptimaliseerde wieldoppen die Firefly monteert, dan kun je ze eraf trekken. Erachter zitten lichtmetalen wielen, die naar verluidt zijn geïnspireerd op de rallysport.