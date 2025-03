Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai wordt The Ocean CleanUp voor op straat… of toch niet?

‘Hyundai maakt wegen al rijdend schoon met revolutionair reinigingssysteem Road CleanUp’, lezen we bovenaan het persbericht van het merk.

Road CleanUp? Dat klinkt verdacht veel als The Ocean CleanUp, het gigantische schoonmaakproject van de Nederlander Boyan Slat. Met enorme schepen, vangnetten en riviertrechters ontdoet hij de wereldwijde wateren van al het zwerfafval.

Innovatief reinigingssysteem van Hyundai

Hyundai wil dus het wegdek al rijdend schoonmaken. Lasers detecteren automatisch het vuil, waarna het systeem dit opruimt, zo lezen we. Dit doet de Ioniq 9 met ‘geïntegreerde borstels, krachtige zuigmonden en een ingebouwd afvalcompressiesysteem’. Juist ja…

Het merk heeft zelfs begeleidende beelden van deze nieuwe technologie. “Zodra de testfase succesvol is afgerond, zal Hyundai deze technologie implementeren in alle toekomstige elektrische modellen.”

Grappenmakers

Met een frons lazen we het nieuwste persbericht van Hyundai. Toen zagen we de datum staan. Inderdaad, 1 april staat om de hoek. Mocht je nog twijfels hebben: Het merk heeft het zelfs over een GumBlaster die aangekoekte kauwgom van het asfalt verwijdert.

Het gebeurt vaker dat autobouwers 1 april aangrijpen om het grote publiek te foppen. Maar niet altijd pakt dat even goed uit. In 2021 kwam Volkswagen in de problemen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC door deze uit de hand gelopen grap.