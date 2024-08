Deel dit: Share App Mail Tweet

Jonge EV voor weinig geld: deze occasion is betrouwbare keuze

Het aanbod EV-occasions groeit snel. Natuurlijk zijn daarbij merken die veel aandacht voor zich opeisen. Kritisch als we zijn, kijken we net even verder. Voor vijftien mille is best een praktische, SUV-achtige, volledig elektrische auto te vinden. Denk bijvoorbeeld eens aan de Hyundai Kona.

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend. Ditmaal aandacht voor praktische EV-modellen van maximaal 15.000 euro. Afgelopen dinsdag mocht deze BMW het spits afbijten. Vandaag focussen we ons dus op de Hyundai Kona-occasion.

Hyundai Kona (2018 – 2023) als elektrische auto

De Kona heeft een uitgesproken uiterlijk en dat moet maar net je smaak zijn. Het interieur is nét groot genoeg voor vier personen. De bagageruimte meet 332 liter, er is geen apart vak voor de laadkabel. Het moderne instrumentarium stelt nergens voor raadsels.

Er zijn twee varianten van de elektrische Hyundai Kona: een versie met 100 kW aan vermogen die een 39 kWh-accu in de bodem huisvest, en een 150 kW sterke versie met een 64 kWh-batterij. Voor stadsgebruik is de eerste variant heel geschikt, wie vaker afstanden rijdt kiest voor de versie met de grotere accu. Het verbruik ligt in beide gevallen rond de 15 á 16 kWh per 100 km. De minst sterke heeft zo een actieradius rond 250 kilometer, de sterkere rond 400 kilometer. Bij een occasionbedrijf in Eindhoven staat een wit exemplaar met 64 kWh-batterij (2019, 179.000 km) voor 14.940 euro te koop.

Aandachtspunten van de EV-occasion

Bij de elektrische modellen van Hyundai is het al niet anders als bij de benzinemodellen: dit zijn kwalitatief echt zeer goed gebouwde auto’s. Een enkele keer zal de laadstekker niet loskomen. Daarvoor bestaat een simpele noodprocedure. Rijden met die Kona!