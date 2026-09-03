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Hyundai is knieperig en geeft jou zelfs dít niet in de basisversie van de Ioniq 3

We snappen dat een instapmodel uitgekleed moet worden om de vanafprijs laag te houden, maar wat Hyundai uit de 27.245 euro kostende Ioniq 3 Select heeft gesloopd, is wel érg knieperig.

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Wat moet een auto hebben? Een stuur, wielen, aandrijving, stoelen, remmen en een instrumentencluster. Maar die laatste krijg je dus niet in de basisuitvoering van de Hyundai Ioniq 3. Als bestuurder zit je uit te kijken op een volstrekt leeg dashboard, met alleen een centraal infotainmentsysteem en wat knoppen.

Volvo EX30 heeft nooit digitale cockpit

Nou zijn er natuurlijk meer auto’s die daarvoor kiezen. Neem de Volvo EX30, die nooit een digitale cockpit heeft en je voor essentiële informatie naar het grote touchscreen op de middenconsole laat turen. Hoogst irritant, kunnen we je melden.

Hyundai Ioniq 3 met 10-inch display

Bij Hyundai is het gebrek aan ‘klokken’ gelukkig eenvoudig op te lossen door 3.000 euro meer te betalen voor een Ioniq 3 Trend, waarin achter het stuur, tegen de voorruit aan, een 10-inch display zit.

Voor 2.000 euro extra stap je in de 32.435 euro kostende Vision, die ook een groter infotainmentscherm heeft.

De Hyundai Ioniq 3 is er met 147 pk, een 42 kWh-batterij en 344 kilometer range of met 135 pk, een 61 kWh-accu en 497 kilometer bereik. Een warmtepomp is standaard vanaf de hierboven genoemde Vision-uitvoering.

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