Hyundai heeft bedenkingen bij waterstof: “Heeft het potentie in de nabije toekomst? Niet echt”
Honda, Hyundai en Toyota zijn de enige drie merken die op ‘grote’ schaal waterstofauto’s bouwen. Bij Hyundai hebben ze echter wel twijfels over het potentieel ervan op de korte termijn. “Dat is er niet echt”, zegt de Europese CEO Xavier Martinet tegen Autovisie.
Hyundai heeft net de tweede generatie Nexo geïntroduceerd, een elektrische SUV met een brandstofcel die in Nederland 72.495 euro kost. De eerste generatie werd bij ons van 2018 tot en met 2022 geleverd. In die tijd zijn er 362 op kenteken gezet.
Hyundai wil de risico’s spreiden
“Geloof ik in de potentie van waterstofauto’s in Europa in de nabije toekomst? Niet echt”, aldus Xavier Martinet, de Europese baas van Hyundai.
“We richten ons op de lange termijn en spreiden onze risico’s door duidelijk te kiezen voor hybride, elektrisch én waterstof.”
Twee nadelen van waterstof
Waterstof heeft vooralsnog twee nadelen: een vrij beperkte tankinfrastructuur (met in Nederland net geen vijfentwintig stations) en een relatief hoge prijs per kilo.
Dit is een Hyundai Nexo, maar dan met een stuk meer bepantsering
Voor een volle tank betaal je al snel tussen de 100 en 150 euro, afhankelijk van de grootte van de tank, waarop je dan zo’n 400 tot 600 kilometer kunt rijden.
Waterstof in het vrachtvervoer
Waar waterstof mogelijk wél een glorieuze toekomst tegemoet gaat, is in het vrachtvervoer. Onder meer DAF, Hyundai, Mercedes, Scania, Toyota en Volvo werken aan waterstoftrucks. Al begint ook de volledig elektrische vrachtwagen (met batterij dus) steeds meer terrein te winnen.
Lees ook:
Ook interessant
-
Onbekendheid grootste uitdaging voor Genesis: “Misschien denken mensen dat we Chinees zijn”
-
Sportieve Magma-lijn van Genesis voor Europa ontwikkeld: “Premiumklanten verwachten hier een performancelabel”
-
Karen, Kristel, Kathleen en Kia: dit wordt de nieuwe K3-auto
-
Haal de pinpas maar tevoorschijn, want deze compacte elektrische Kia ga jij kopen
-
Van deze occasion is het aanbod heel breed, waardoor jij goedkoop een mooie vierwielaandrijver kunt rijden
-
Zes maanden in de Kia EV3: zo weinig valt er aan te merken op het elektrische succesnummer
-
Deze hatchback is niet de spannendste occasion, maar wel een heel betaalbare stadsauto
-
Deze kleine occasion voelt meer premium dan hij eigenlijk is
-
De bestverkochte auto ter wereld wordt een waterstofauto
-
Dit is een ideale goedkope eerste occasion
-
KGM Torres Hybrid: deze Ford Kuga-concurrent lijkt goede deal
-
Deze betrouwbare occasion heeft een verrassend speelse kant