Hyundai heeft bedenkingen bij waterstof: “Heeft het potentie in de nabije toekomst? Niet echt”

Honda, Hyundai en Toyota zijn de enige drie merken die op ‘grote’ schaal waterstofauto’s bouwen. Bij Hyundai hebben ze echter wel twijfels over het potentieel ervan op de korte termijn. “Dat is er niet echt”, zegt de Europese CEO Xavier Martinet tegen Autovisie.

Hyundai heeft net de tweede generatie Nexo geïntroduceerd, een elektrische SUV met een brandstofcel die in Nederland 72.495 euro kost. De eerste generatie werd bij ons van 2018 tot en met 2022 geleverd. In die tijd zijn er 362 op kenteken gezet.

Hyundai wil de risico’s spreiden

“Geloof ik in de potentie van waterstofauto’s in Europa in de nabije toekomst? Niet echt”, aldus Xavier Martinet, de Europese baas van Hyundai.

“We richten ons op de lange termijn en spreiden onze risico’s door duidelijk te kiezen voor hybride, elektrisch én waterstof.”

Twee nadelen van waterstof

Waterstof heeft vooralsnog twee nadelen: een vrij beperkte tankinfrastructuur (met in Nederland net geen vijfentwintig stations) en een relatief hoge prijs per kilo.

Voor een volle tank betaal je al snel tussen de 100 en 150 euro, afhankelijk van de grootte van de tank, waarop je dan zo’n 400 tot 600 kilometer kunt rijden.

Waterstof in het vrachtvervoer

Waar waterstof mogelijk wél een glorieuze toekomst tegemoet gaat, is in het vrachtvervoer. Onder meer DAF, Hyundai, Mercedes, Scania, Toyota en Volvo werken aan waterstoftrucks. Al begint ook de volledig elektrische vrachtwagen (met batterij dus) steeds meer terrein te winnen.