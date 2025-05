Deel dit: Share App Mail Tweet

Horrorbeelden: remmen AMG GT begeven het op hoge snelheid

Het absolute doemscenario tijdens een trackday: je scheurt met je Mercedes-AMG GT op het circuit en aan het einde van het lange rechte stuk kom je erachter dat de remmen niet meer werken.

Het gebeurde in Maleisië op het Sepang International Circuit, waar zelfs de Formule 1 tot 2017 racete. Hoewel de bestuurder en de eigenaar van de Mercedes-AMG GT (die op de passagiersstoel zat) gewond raakten, hebben ze de crash wel overleefd.

Remmen begeven het bij snelheid van 229 km/h

Op de onboardbeelden is te zien hoe de Mercedes-AMG GT het een van de twee lange rechte stukken een snelheid bereikt van 229 km/h. Bij de harde remzone voor bocht 15, geeft het linkerpedaal plots niet thuis.

Wanneer de bestuurder het zich realiseert, hoor je op de beelden enkele paniekerige kreten. Hij probeert tevergeefs een klein beetje naar links te sturen, maar er is weinig wat de AMG-bestuurder nu nog kan doen.

Met zo’n 165 km/h klapt de Mercedes-AMG GT frontaal op de barrière. Het is een wonder dat beide inzittenden het kunnen navertellen. Wel zou de bestuurder rugletsel hebben opgelopen. Het is te hopen hij en zijn passagier er snel weer bovenop komen.

Mercedes-AMG GT had kapotte remleiding

Autoracen is brengt een enorm risico met zich mee, zoveel blijkt maar weer. Zelfs als je zelf alle kunde in huis hebt, kan het misgaan. In dit geval schijnt een kapotte remleiding tot deze angstaanjagende crash te hebben geleid.

Volgens Azman Nor, degene die beelden en informatie over het ongeluk op Facebook heeft gedeeld, zou de bestuurder een ervaren coureur zijn. Hem zou verteld zijn dat de AMG voorzien was van verbeterde remmerij, terwijl het de standaard remmen waren. Maar goed, ook van de remmen waarmee de Mercedes-AMG GT af fabriek kwam, mag je verwachten dat ze het niet zomaar begeven.