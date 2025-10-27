Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoort deze supercar straks bij de beste sportwagens van Europa?

In bovenstaande video konden we eerder dit jaar op Shangai Autoshow het concept van de Denza Z al in alle geuren en kleuren bekijken. Nu is er een prototype van de sportwagen gespot op de Nürburgring, en onder de camouflage lijkt hij bijna identiek aan de conceptauto. Het model wordt volledig elektrisch en wil de strijd aangaan met Porsche.

Of dat daadwerkelijk gaat lukken, moeten we nog zien. Maar BYD wil duidelijk groeien in het segment van elektrische supercars, nu het met zijn merk Denza ook de Europese markt opzoekt. De sportwagen heeft niet de klassieke lijnen van een Porsche 911, maar de grote achtervleugel en opvallende diffuser hintten op serieuze sportieve prestaties.

Technische details

Qua technische details is er nog niet veel vrijgegeven over de Denza Z sportwagen. Vermoedelijk krijgt de tweedeurs sportcoupé een drievoudige motoropstelling, hetzelfde systeem dat al wordt gebruikt in de Z9 GT, goed voor 952 pk. De Denza Z zou dan in minder dan drie seconden van 0 naar 100 moeten kunnen accelereren.



Het prototype beschikt over een geavanceerd ophangsysteem, de Disus-M. Dit is een doorontwikkelde versie van de ophanging uit de Yangwang U7. De sportwagen maakt gebruik van magnetische schokdempers, die hun demping in tien milliseconden kunnen aanpassen. Dat maakt toch nieuwsgierig hoe de Denza Z op het circuit zal presteren.

Sportwagen moet zich bewijzen

In de concept ‘Z’ werd bovendien een inklapbaar stuur geïntroduceerd, dat bij een botsing het risico op letsel zou moeten verkleinen. Of dit daadwerkelijk in de nieuwe sportwagen verschijnt, is nog af te wachten. BYD’S luxemerk is ambitieus en nu is het aan de Denza Z om te bewijzen dat hij zich kan meten met de beste sportwagens van Europa. Zijn aerodynamische ontwerp en technische aspecten lijken veelbelovend.