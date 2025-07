Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda Prelude is terug! En nu nog een Bassie en Adriaan-remake…

Dat de Prelude een comeback maakt, is natuurlijk geen verrassing. Honda teaset de auto al twee jaar en heeft ons eind 2024 zelfs de productieversie laten zien. Maar nu hebben we eindelijk wat meer informatie.

Dit is de zesde generatie Honda Prelude. De vijfde ging in 2001 uit productie en is net als alle voorgaande in Nederland geleverd. Veel veertigers zullen de Prelude kennen uit de serie Bassie en Adriaan, waarvoor de makers een exemplaar van de tweede generatie (1982 – 1987) gebruikten.

Trekjes van vierde generatie Prelude

Als we een oudere Prelude moeten kiezen waarmee we deze nieuwste kunnen vergelijken, dan gaan we voor de vierde, die een vergelijkbaar silhouet heeft en een voorkant waarin we wat overeenkomsten zien. Nou heeft de aankomende Prelude op de neus ook wat Toyota-trekjes, trouwens.

Gebaseerd op Honda Civic e:HEV

Hij is onderhuids gebaseerd op de Civic e:HEV en heeft dus een hybride-aandrijflijn. Specificaties geeft Honda nog niet vrij, maar we gaan ervan uit dat de Prelude meer vermogen heeft dan de 184 pk van de Civic.

Ietwat teleurstellend is dat de Prelude is uitgerust met een continue-variabele transmissie, die we nou niet bepaald associëren met sportieve auto’s. Volgens Honda komt het goed, want in de S+ Shift-modus doet de bak net alsof-ie schakelt en onderbreekt-ie softwarematig zelfs even de aandrijving.

Wat hoop geeft, is dat Honda de Prelude voorziet van het uitstekende onderstel, de krachtige remmen en de grotere spoorbreedte van de Civic Type R. De coupé komt eind dit jaar al op de markt in de VS. Bij ons is dat waarschijnlijk ergens in 2026.

Sportieve accessoires van Honda

Wat ons betreft is de Prelude een fraaie auto om te zien, maar wie hem dikker wil aankleden, kan vanaf het begin bij Honda terecht. Het merk biedt voor zijn tweedeurs meteen een aantal accessoires aan, zoals een achterspoiler, grotere wielen en een paar kleine vleugeltjes op de frontsplitter.