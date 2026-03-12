Honda neemt verlies van 13,5 miljard euro en schrapt plots zijn elektrische auto’s, wellicht was ‘0’ niet de juiste naam
Honda schrapt ineens toch zijn nieuwe elektrische auto’s. De modellen die onder de naam ‘0’ in de verkoop zouden gaan, zijn wereldwijd gecanceld.
Honda heeft wat betreft elektrische auto’s de smaak nog niet echt te pakken. Ze hebben enkel de e:Ny1 als volledig elektrisch model in Europa.
Elektrische Saloon en SUV van Honda
Daar moest dus verandering in komen met de 0-serie. In 2027 zouden de modellen al naar Nederland komen en gebouwd worden als 0 Saloon en 0 SUV.
Ontwikkeling elektrische auto’s stopgezet
Honda heeft nu vroegtijdig de ontwikkeling van de modellen stopgezet, net als van de Acura RSX – een elektrische crossover van het zustermerk. Zonde, want deze modellen hebben omgerekend 13,5 miljard euro aan onder andere ontwikkelingskosten afgeschreven.
Dat is een behoorlijk financieel verlies, maar niet zo groot als het verlies dat Honda dus aanzag komen. Doordat er minder vraag is naar elektrische auto’s, door importtarieven en een steeds moeilijkere Aziatische markt, was het Japanse merk bang dat deze auto zijn investering nooit meer zou opbrengen.
Nieuwe motie moet redding zijn voor youngtimers: “Dit zou enorm goed nieuws zijn”
Honda neemt deze beslissing omdat het financieel niet goed gaat, of je het oplost door juist toekomstgerichte modellen te schrappen is nog maar de vraag. Eerder zette ook Lamborghini zijn eerste EV in de ijskast.
