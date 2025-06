Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel diefstal van verkeersborden de belastingbetaler jaarlijks kost

Tijdens de feesten op de ring A10 zijn er flink wat verkeersborden gestolen, maar ook op andere plekken worden ze meegenomen voor de keet, schuur of zolderkamer. Dat lijkt grappig, totdat je hoort wat dit de belastingbetaler jaarlijks kost.

Nederland staat vol met borden die door wijzigingen van de wet- en regelgeving nog wel eens veranderen. Zo kostte het verlagen van de maximumsnelheid naar schatting meer dan 19 miljoen euro.

Diefstal van verkeersborden

Op internet duiken verschillende video’s op van feestvierders met verkeersborden van de ring A10. Met name hectometerplaatjes waren in trek.

Niet zonder gereedschap Een bord stelen doe je nooit spontaan. Je hebt immers gereedschap nodig om de bevestigingsdelen los te schroeven.

De kosten van een verkeersbord verschillen. Dit heeft niet enkel te maken met productiekosten, maar ook met hoe makkelijk het terug te plaatsen is. Zo kost een hectometerpaaltje 300 tot 400 euro. Een bord binnen de bebouwde kom vervangen is veelal iets goedkoper.

Jaarlijks kost het de belastingbetaler 3 miljoen euro

De kosten voor de diefstal komen bij de gemeente, de provincie of het rijk. Uiteindelijk wordt dit doorberekend aan de belastingbetaler. Jaarlijks kost de diefstal van verkeersborden ons volgens schattingen zo’n 3 miljoen euro.

Boetes voor diefstal verkeersborden

Gelukkig wordt een deel van de kosten terugverdient door bekeuringen. In 2025 kun je voor de diefstal van een verkeersbord een boete van 280 euro verwachten. Hier komt nog 9 euro aan administratiekosten bij. Overigens kun je forsere straffen krijgen als je vaker een bord hebt gestolen of je daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen. De maximale gevangenisstraf is 4 jaar en een geldboete van 25.750 euro.