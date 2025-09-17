Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe schrikbarend veel gezinnen geen geld hebben voor een auto

Hoge wegenbelasting, forse benzineprijzen en almaar duurder wordende auto’s; in Nederland is autorijden bepaald niet goedkoop. Toch rijden er veel auto’s op de weg rond. Hoeveel gezinnen hebben in Nederland nou echt geen auto omdat ze het niet kunnen betalen?

Waar het nieuws over stijgende prijzen je om de oren vliegt, is het Nederlandse wagenpark groter dan ooit. Er rijden bijna 10 miljoen auto’s in Nederland en volgens experts gaat dit zeker niet afnemen.

Meer auto’s in Nederland

Als er zoveel auto’s zijn, is het probleem dan echt zo groot? Allereerst is belangrijk om te weten dat de groei van het wagenpark in Nederland met name te maken heeft met bevolkingsgroei. De verhouding blijft al jaren stabiel: gemiddeld één auto per 1,9 inwoners. “Een groot deel van de groei is simpelweg het gevolg van bevolkingsgroei”, zei RAI Vereniging eerder tegen Autovisie.

Volgens onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit jaar presenteerde zijn er veel gezinnen die helemaal geen auto hebben. Echter, sommige huishoudens willen of hoeven geen auto te hebben, bijvoorbeeld omdat zij in de Randstad wonen waar het openbaar vervoer een beter dekkend netwerk heeft. Soms is echter een kleine auto veel goedkoper dan de trein.

Hoeveel gezinnen in Nederland geen auto kunnen betalen

Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de huishoudens zonder auto geen betaalbare occasion of goedkope leaseauto heeft, omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. Dit gaat om 7,5 tot 9,0 procent van de Nederlandse huishoudens, grofweg 650.000 gezinnen.

Van deze huishoudens die geen auto hebben om financiële redenen, heeft 23 procent regelmatig problemen om familie of vrienden, een supermarkt, arts of ziekenhuis, sport/hobby-, werk- of onderwijslocatie te bereiken. Dat tegenover 18 procent bij de huishoudens zonder auto om niet-financiële redenen en 8% bij de huishoudens met een auto.

Daarbij geeft het onderzoek aan dat bij 6 tot 7 procent van de Nederlandse huishoudens er sprake is van gedwongen autobezit. Dit betekent dat een gezin echt een auto nodig heeft, bijvoorbeeld voor het werk, maar daarvoor soms wel aan primaire levensbehoeften minder moeten uitgeven.

Oplossingen voor dit mobiliteitsprobleem hoeft niet enkel het betaalbaar maken van autorijden te zijn. Zo stelt het onderzoek dat ook goedkoper openbaar vervoer deel kan zijn van het verbeteren van de mobiliteit van Nederland. Ook een goed dekkend OV-netwerk is belangrijk.

Politieke plannen

Voorlopig zijn er voor de oplossing van deze problematiek nog geen duidelijk plannen, enkel dat de benzineprijs niet verder stijgt. Wel hebben de vijf grootste politieke partijen van Nederland allemaal ideeën hoe ze dit op hun eigen manier aanpakken.