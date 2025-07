Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe oud mogen de banden van jouw auto zijn?

Een goed stel banden onder jouw auto is erg belangrijk. Daarbij draait het niet alleen om profiel, een oude band met voldoende profiel is soms toch onveilig. Hoe oud mag het rubber eigenlijk zijn?

Banden zijn er in allerlei prijscategorieën. Hoewel je met een goedkope set flink wat euro’s kunt besparen, blijkt uit onderzoek naar all seasonbanden dat je beter duurder rubber kunt kopen.

Hoe oud mogen banden zijn?

In Nederland, maar ook in vakantielanden als Frankrijk en Duitsland, is er geen wettelijke maximale leeftijd aan dat van banden. Je mag dus met oude exemplaren rijden als ze maar voldoende profiel hebben. Toch is dat niet het enige waar je op moet letten. Ouder rubber kan namelijk gevaarlijk zijn.

Een gemiddelde set gaat tussen de 6 en 10 jaar of 30.000 tot 60.000 kilometer mee. Dit is natuurlijk afhankelijk van onder andere het soort auto, rijstijl en de band. Als het rubber veroudert kunnen er droogtescheurtjes ontstaan die op termijn kunnen zorgen voor en klapband. Overigens is het ook belangrijk dat je zo nu en dan de autobanden op de juiste druk brengt.

Daarbij wordt het rubber door de jaren heen harder. Dit zorgt voor minder grip en daardoor bijvoorbeeld een langere remweg. Hoewel banden dus wel erg oud mogen zijn, kun je ze beter tijdig vervangen.