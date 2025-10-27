Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe de Nederlandse overheid de wereldwijde auto-industrie lamlegt

Er dreigt opnieuw een tekort aan halfgeleiders in de auto-industrie. Dit keer komt dat niet door de coronacrisis, maar door ingrijpen van de Nederlandse overheid bij chipmaker Nexperia en de Chinese vergeldingsmaatregelen die daarop volgden.

De Nederlandse chipfabrikant Nexperia werd in 2019 overgenomen door het Chinese techbedrijf Wingtech, dat deels in handen is van de Chinese staat. In de afgelopen jaren begon dat een steeds groter probleem te worden voor het in Nijmegen gevestigde bedrijf, aangezien het verstrikt raakte in het handelsconflict tussen China en het Westen.

Nexperia op Amerikaanse zwarte lijst

Nexperia kreeg in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bijvoorbeeld te maken met allerlei belemmeringen, omdat het een Chinese eigenaar heeft. Daarom klopte de chipmaker bij de Nederlandse overheid aan om officieel erkend te worden als Nederlandse / Europese onderneming.

De urgentie daarvan werd eind vorig jaar ineens heel groot, toen de Chinese eigenaar Wingtech op een zwarte lijst kwam te staan van bedrijven waarmee Amerikaanse partijen geen zaken mogen doen.

Nederlandse wet uit de Koude Oorlog

Afgelopen september kreeg Nexperia te horen dat het Amerikaanse exportbeperkingen opgelegd zou krijgen en toen greep de Nederlandse overheid in. Minister van Economische Zaken Vincent Karremans gebruikte een wet uit de Koude Oorlog, de Wet beschikbaarheid goederen (Wbg), om per direct de controle bij de fabrikant van halfgeleiders over te nemen.

Hij besloot daartoe omdat er “signalen van ernstige bestuurlijke tekortkomingen” waren. De topman van Nexperia – die inmiddels is geschorst – zou onder meer financiële middelen, intellectuele-eigendomsrechten en productiecapaciteit naar een eigen onderneming in China hebben proberen door te schuiven.

Chinese vergeldingsmaatregelen

China reageerde uiteraard woedend op de Nederlandse actie en legde de Chinese tak van Nexperia vrijwel meteen een exportverbod op. Want de chips van Nexperia worden weliswaar in Europa gemaakt, maar daarna naar China gezonden om te worden verpakt en verscheept naar klanten.

Autofabrikanten in lichte paniek

Nexperia is een van de grootste chipleveranciers aan de wereldwijde auto-industrie, wat betekent dat er bij veel fabrikanten nu een lichte paniek ontstaat. BMW, Stellantis en Volkswagen hebben naar verluidt al voor alternatieven gezorgd. Want andere toeleveranciers, zoals Bosch, Infineon en Valeo, springen in het gat dat Nexperia achterlaat.

Op 23 oktober vond er in Berlijn crisisoverleg plaats tussen Duitse politici en vertegenwoordigers van onder meer Bosch, Mercedes, vrachtwagenbouwer MAN, de Volkswagen Groep en ZF.