Hoe lang mag je een camper of caravan in een parkeervak laten staan?

Nu de zomervakantie in zicht is, zie je steeds vaker een camper of caravan in een parkeervak staan. Hoe lang mag jouw mobiele vakantiewoning eigenlijk geparkeerd staan?

‘De vakantie begint al als we onderweg zijn’, dat hoor je camper-eigenaren vaak zeggen. Toch moet je goed opletten tijdens de reis en is het niet altijd zo relaxed. Zo zijn er vluchtstrookbendes actief, zijn er oplichters bij de Franse tolwegen en mag je niet overal stoppen voor een kopje koffie.

Camper of caravan parkeren

Ook voor je op reis gaat, kun je jouw tweede huisje niet overal tot in het oneindigen stallen. Zo mag je niet zomaar een camper of caravan voor langere tijd op de openbare weg laten staan. In de meeste Nederlandse gemeentes is het toegestaan om jouw kampeerwagen drie dagen op een parkeerplek neer te zetten. Zo heb je voldoende tijd om spullen in en na je vakantie weer uit te pakken.

Het is dus in veel gevallen toegestaan om drie dagen geparkeerd te staan, maar niet altijd. Omdat deze regelgeving niet landelijk geregeld is, verschilt het termijn per gemeente. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van jouw gemeente vind je hoe lang en of je überhaupt een camper of caravan op een openbare parkeerplek of straat mag parkeren.

Boete

Sta je toch langer in een parkeervak met een caravan of camper dan toegestaan, dan riskeer je een flinke boete. De bekeuring bedraagt 120 euro en daar komt nog 9 euro aan administratiekosten bij.

