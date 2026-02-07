Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe lang mag je doorrijden zonder apk en ben je nog verzekerd? “Kan je duur komen te staan”

‘Ah joh, je kunt nog wel een maandje doorrijden’, klinkt het soms als de apk verlopen is. Maar klopt dat wel? En hoe denkt je verzekeraar daarover?

De algemene periodieke keuring bestaat niet zonder reden. Tijdens de apk wordt gekeken naar de technische staat van je voertuig. Het moet immers wel veilig blijven op de weg. Hoe vaak je naar de keuring moet, verschilt per auto.

Hoe lang mag je doorrijden zonder apk?

Hoewel de RDW je tijdig informeert als je apk-geldigheid zijn einde nadert, komt het soms op een ongelegen moment. Maar stiekem doorrijden mag niet, daar is de RDW duidelijk over: “Rijden zonder een geldige apk mag niet en uitstel is niet mogelijk. Ook niet als uw voertuig bijvoorbeeld stilstaat.” Wel kun je je auto tot twee maanden éérder laten keuren. De oorspronkelijke vervaldatum blijft dan staan. Ideaal!

Boete van 190 euro

Het boetebedrag bedraagt 190 euro. Daarvoor hoeft oom agent je niet eens op heterdaad te betrappen. Het register van de RDW wordt regelmatig gecontroleerd. “Is uw voertuig niet binnen twee maanden na de apk-vervaldatum goedgekeurd? Dan krijgt u een boete”, leest het in de brief die je van de RDW ontvangt op het moment dat je auto niet meer is goedgekeurd.

Er zijn eigenlijk maar twee scenario’s waarin je legaal mag autorijden zonder apk. Zo is het toegestaan om binnen twee maanden na de vervaldatum richting een garage te rijden voor een keuring. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je daar een afspraak hebt. Met oldtimers mag je altijd zonder apk rijden. De keuringsplicht voor auto’s vervalt namelijk wanneer ze ouder zijn dan vijftig jaar. Lees hier hoe het met motoren, aanhangers en campers zit.

Ben je verzekerd zonder apk?

Rijden zonder apk kan overigens veel duurder uitpakken dan een boete van 190 euro. Bij een ongeval kan de verzekeraar namelijk weigeren te betalen, met name wanneer een technisch defect aanleiding was. Dan moet je zelf voor de kosten opdraaien én gaat je premie omhoog. Dat kan je dus duur komen te staan.

“Stel je voor dat je een ongeluk veroorzaakt door bijvoorbeeld gladde banden, kapotte remmen of slecht werkende verlichting. Als je apk verlopen is, vergoedt je verzekeraar de schade vaak niet”, aldus Independer. “Is je apk verlopen, maar heeft de technische staat van je auto niets te maken met het ongeval? Dan krijg je de schade meestal wel vergoed door je autoverzekering.”