Hoe jij straks wordt gedwongen om je plug-in hybride op te laden

Plug-in hybrides zijn controversieel, want als ze niet consequent worden opgeladen, dan stoten ze vele malen meer CO2 uit dan wordt opgegeven. De Duitse industrie kijkt daarom naar manieren om PHEV-rijders te dwingen hun auto op te laden.

Veel moderne plug-in hybrides hebben een elektrische range van 100 kilometer of meer. Dat betekent dat de gemiddelde gebruiker de verbrandingsmotor vrijwel nooit hoeft aan te spreken. Mits de batterij regelmatig wordt opgeladen, natuurlijk.

Veel PHEV-rijders laden niet

Het probleem is alleen dat veel PHEV-rijders dat niet doen. En dan verandert zo’n zuinige plug-in hybride in een auto met verbrandingsmotor die allemaal dood gewicht met zich meezeult (de elektromotor en de batterij).

Plug-in hybride geeft je straf

Daarom zegt het Verband der Automobilindustrie (VDA), de organisatie van de Duitse auto-industrie, dat PHEV-rijders gemotiveerd moeten worden om vaker elektrisch te rijden. “In de toekomst kunnen we plug-in hybrides zo ontwerpen dat regelmatig opladen verplicht wordt”, zegt voorzitter Holdegard Müller.

Hij bedoelt dat de auto zijn berijder kan dwingen om op te laden, bijvoorbeeld door het vermogen van de aandrijflijn flink terug te schroeven als er te lang met een lege accu wordt doorgereden. Met andere woorden, je krijgt dan dus gewoon straf.

