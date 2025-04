Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe extreem veel geld wij mislopen door Trump’s auto-heffingen

‘Tariffs’, Donald Trump vindt het een mooi woord, maar de experts van de Rabobank denken hier anders over. Ook Nederland zal flink getroffen worden door de auto-heffingen. Volgens experts van de Rabobank zorgt het voor 700 miljoen tot 1,4 miljard euro aan economische schade.

De Amerikaanse regering heeft vandaag 25 procent importheffingen op auto’s ingevoerd. Ook kondigde ze 20 procent heffing aan op andere producten uit de EU.

Trump’s auto-heffingen ook invloed op Nederlandse economie

Er zijn maar weinig Nederlandse autofabrikanten en dus denk je wellicht dan onze economie minimaal gebukt gaat onder de auto-heffingen. Toch is dat niet het geval. In Nederland worden wel veel onderdelen voor de auto-industrie geproduceerd.

Daarbij verscheept Nederland grondstoffen en onderdelen naar onder meer Duitsland en de VS. Ook de Nederlandse chemische industrie zal last hebben van de auto-heffingen van Trump. Er wordt in Nederland veel rubber en plastic gemaakt voor de auto-industrie.

We lopen economische groei mis

Volgens de Rabobank zijn de Nederlandse sectoren daardoor zowel direct als indirect kwetsbaar voor hoge heffingen van Trump. Nederland loopt naar verwachting in 2025 0,08 procent economische groei mis en in 2026 0,07 procent. Dat lijken kleine percentages, maar de economische schade kan oplopen tot 1,4 miljard euro.

Land Effect op bbp-groei 2025 Effect op bbp-groei 2026 Langetermijneffect op bbp (tot 2030) Gem. effect op inflatie (2025 & 2026) VS -0,17% -0,25% -0,52% 0,3% Canada -0,11% -0,23% -0,37% 0,2% Mexico -0,07% -0,11% -0,56% 0,1% China -0,05% -0,07% -0,07% – Duitsland -0,09% -0,11% -0,26% 0,1% Nederland -0,08% -0,07% -0,07% 0,1% Frankrijk -0,06% -0,05% -0,07% 0,1% Italië -0,01% -0,03% -0,09% 0,1% EMU -0,05% -0,06% -0,12% 0,1% VK -0,05% -0,07% -0,08% 0,1% Zweden -0,04% -0,07% -0,17% 0,1% Japan -0,07% -0,15% -0,20% –

Kijken we naar de langetermijneffecten van de tarieven van Trump, dan zie je dat met name de VS, Canada en Mexico last krijgen van de heffingen. Maar ook voor Duitsland, Japan en Zweden zijn de cijfers allesbehalve positief.