Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe de geflopte Jaguar I-Pace roemloos ten onder gaat: op de sloop

Met de I-Pace had Jaguar de eerste Europese premium-EV in handen, maar een succes werd het model desondanks niet. De eerste exemplaren zijn nu bijna zeven jaar oud en zouden nog rond moeten rijden. Toch belanden ze nu al roemloos op de sloop.

De Jaguar I-Pace werd in 2019 uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar en won ook de World Car of the Year-verkiezing. Succes verzekerd, zou je zeggen, maar helaas… Na een razende start – in 2018 zette Jaguar Nederland 3.526 exemplaren op kenteken – zakten de verkopen in.

Terugroepacties Jaguar I-Pace

Dat had deels te maken met de techniek (tot 2020 kon de I-Pace niet 3-fase AC-laden met 11 kW) en deels met de betrouwbaarheid. Er zijn tot nu toe ten minste vijf terugroepacties geweest die te maken hadden met batterijproblemen.

Duizenden auto’s teruggekocht

Eind vorig jaar kondigde Jaguar aan 2.760 auto’s terug te kopen van Amerikaanse eigenaren. Zelfs na diverse softwareupdates kampen ze met te heet wordende batterijen, waardoor er een aantal in brand zijn gevlogen.

Ook op andere markten heeft Jaguar exemplaren teruggekocht, zoals in het Verenigd Koninkrijk. En die eindigen kennelijk op de sloop, zoals deze foto’s van Twitter-gebruiker EV_Newt laten zien. Begrijpelijk, maar ook zonde, omdat het om relatief nieuwe auto’s gaat.

Harde reset van het merk Jaguar

Nu is het hopen dat de I-Pace het imago van Jaguar niet al te veel schade heeft berokkend. Het Britse merk is immers bezig met een harde reset. Alle fabrieken liggen stil en worden nu omgebouwd voor de productie van een volledig nieuwe generatie EV’s.

Jaguar is van plan een volledig elektrisch merk te worden en wil bovendien hoger op de premiumladder. Lagere verkoopaantallen, hogere marges, zo luidt de filosofie. Er is in ieder geval genoeg te doen rondom het bedrijf, want het eerste teaserfilmpje en de eerste concept car deden veel stof opwaaien.

Grotendeels onterecht, overigens. Er werd online bijvoorbeeld veel geklaagd dat Jaguar zijn heritage en bestaande klanten vergeet. En misschien is dat inderdaad zo, maar die heritage en die bestaande klanten hebben Jaguar veel te weinig verkopen opgeleverd in de afgelopen jaren.