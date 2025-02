Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Audi minder auto’s gaat verkopen om meer geld te verdienen

Dat is niet zo moeilijk, zou je zeggen, gewoon de prijzen omhoog doen. En dat gaat ook gebeuren, maar niet zomaar. Audi wil namelijk een treetje klimmen op de premiumladder en met de volgende generatie A8, Q7 en Q8 iets in de richting van Bentley kruipen.

“We gaan stappen zetten om nog meer premium te worden”, zei de topman van Audi UK, Jose Miguel Aparicio, tegen Auto Express. “Daarbij richten we ons meer op de kwaliteit van onze verkopen, niet de kwantiteit.”

Ruimte voor Audi onder Bentley

Volgens Aparicio zijn de nieuwe Q6, A6 en Q6 e-Tron het bewijs dat die richting is ingezet, al zien wij geen enorm verschil met hun voorgangers. “We willen onze prijzen naar boven bijstellen, maar om dat op een succesvolle manier te kunnen doen, moeten we ons merk nog aantrekkelijker maken.”

“De essentie is innovatie”, aldus Aparicio, “maar we moeten onze klanten ook een echte premiumervaring kunnen bieden. Dat moeten we samen doen met onze retailpartners.” Volgens hem is er ruimte voor Audi onder Bentley.

Verkopen flink gedaald in 2024

Audi kan daarbij niet op zijn oude status vertrouwen, denkt Aparicio. “We zitten in een nieuw tijdperk en de regels gaan veranderen. Merken die eerst premium waren, zijn niet per se de winnaars in de toekomst. We moeten die status opnieuw verdienen.”

Dat Audi hogerop wil, heeft het vier jaar geleden laten zien met twee luxe concept cars: de Skysphere en Grandsphere. Audi moet ook wel iets, want het afgelopen jaar was niet best. Het merk verkocht bijna 12 procent minder auto’s en raakt steeds verder achterop bij BMW en Mercedes.