Hoe (adaptieve) cruise control de kans op een ongeluk vergroot

Moderne auto’s zitten boordevol actieve en passieve veiligheidssystemen. Sommige schieten echter hun doel voorbij, zoals (adaptieve) cruise control. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het gebruik ervan de kans op een ongeval juist vergroot.

Nederlandse onderzoekers hebben data van over de hele wereld verzameld om te kunnen beoordelen in hoeverre Automated Driver-Assist Systems (ADAS) het risico op een aanrijding helpen te verminderen. Er is daarbij gekeken naar achtentwintig verschillende systemen.

Systemen in vier categorieën ingedeeld

Denk aan waarschuwingssystemen voor de bandenspanning, de snelheidslimiet en de dode hoek, maar ook aan verkeersbordherkenning, Park Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking en diverse vormen van cruise control.

De onderzoekers hebben ze ingedeeld in vier categorieën: informatiesystemen, waarschuwingssystemen, systemen die ingrijpen en systemen die het comfort verhogen. De eerste drie verlagen het risico op een aanrijding of hebben geen enkel effect, zo luidt de conclusie.

Zo zou Lane-Keeping Assist (dat lichtjes terugstuurt als je over de lijn raakt) het risico op een aanrijding met 19,1 procent verlagen en zorgt het Driver-Monitoring System (dat je waarschuwt als je niet naar de weg kijkt) voor een verbetering van 14 procent.

Cruise control verhoogt kans op ongeval

Sterker nog, er zijn maar twee systemen die de kans op een ongeluk wél vergroten: cruise control (plus 12 procent) en adaptieve cruise control (plus 1,8 procent). En dat heeft te maken met de bestuurders zelf. Ze letten simpelweg minder goed op als ze op cruise control rijden en raken afgeleid.

Geavanceerde cruise control-systemen geven de indruk dat ze veel meer kunnen dan ze eigenlijk kunnen. Ze zijn niet autonoom, maar hebben altijd supervisie nodig. Zelfs het controversiële Full Self-Driving Beta van Tesla is maar een Level 2-systeem.

Verschillende niveaus van autonomiteit

Level 0 is een voertuig zonder vorm van autonomiteit, Level 5 is een volledig zelfrijdende auto. BMW en Mercedes zijn de enige twee merken die Level 3-systemen aanbieden, maar dan alleen in Duitsland. Alle andere moderne auto’s zijn Level 2.

Dat betekent dat ze in bepaalde situaties bepaalde dingen zelf kunnen, zoals gasgeven, remmen, sturen en misschien inhalen, maar altijd een mens achter het stuur nodig hebben om op te letten en waar nodig in te grijpen.