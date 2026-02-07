Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de reden dat je afgedankte windmolens langs de snelweg ziet liggen en de overheid daar blij mee is

Langs de A58 bij Oirschot staat sinds juli 2025 een geluidsscherm van afgedankte windturbinebladen. De proef loopt nu een halfjaar en Rijkswaterstaat is positief verrast door het hergebruik van de windmolens.

Uit metingen blijkt dat de geluidsmuur, die Blade Barrier heet, een geluidsreductie behaalt die overeenkomt met die van een traditioneel betonnen geluidsscherm. Daarmee lijkt het van windmolens gemaakte scherm dus voldoende te werken om langs meer snelwegen toe te passen.

Gesloopte windmolens als geluidsscherm

De Blade Barrier varieert in hoogte tussen drie en vier meter en is zestig meter lang. Hoeveel wieken van windmolens heb je nodig om zo’n groot stuk te bouwen? Voor deze afmetingen heb je genoeg aan twee volledige turbinebladen en een gezaagd deel.

Wetenschappelijke modellen tonen aan dat dit scherm evenveel geluid tegenhoudt als een standaardscherm van ongeveer 3,3 meter hoog. Het geluidsonderzoek blijft tot het einde van 2026 draaien en dan pas zullen de resultaten over de kosten, veiligheid en onderhoud bekendgemaakt worden.

De Blade Barrier is ontwikkeld door startup Blade-Made, die zich richt op het hergebruik van windturbinebladen uit afgebroken windparken. Deze wieken zijn lastig te recyclen en zorgen wereldwijd voor een toenemende afvalstroom. Daarom komt het volgens Rijkswaterstaat goed uit dat deze oude windmolens als bouwmateriaal gebruikt kunnen worden.