Hier is eindelijk een elektrische Volkswagen die ‘het volk’ kan betalen

Volkswagen heeft last van tegenvallende EV-verkopen, maar toch blijft het merk zijn ID.-range uitbreiden. Dat volgend jaar de compacte ID.2 op de markt komt, wisten we, maar dat daar ook nog een ID.1 onder komt te staan niet.

Nieuwe elektrische auto’s worden niet gekocht, maar geleased. De vanafprijs van een Volkswagen ID.3 ligt bijvoorbeeld op 35.000 euro en dat is voor het gros van de particulieren onbetaalbaar. Dus zijn de meeste EV’s auto’s van de zaak of worden ze in de private lease gereden.

Volgend jaar Volkswagen ID.2

Iets beter wordt het nu steeds meer fabrikanten met EV’s van 25.000 euro komen. Denk aan de Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda en volgend jaar ook de Volkswagen ID.2. Van die laatste hebben we de concept car al gezien, de ID.2 All, ook in sportieve GTI-vorm.

ID.1 te koop vanaf 20.000 euro

Volkswagen gaat echter nóg een stapje naar beneden en betreedt in 2027 het segment van de Hyundai Inster en de aankomende Renault Twingo. Dat gaat gebeuren met deze ID.1, waarvan de prijs bij 20.000 euro begint. Begin maart onthult Volkswagen er een studiemodel van.

Doorontwikkeling MEB-platform

De ID.1 en ID.2 staan op een doorontwikkeling van het MEB-platform, dat we inmiddels kennen van niet alleen de Volkswagen ID.-reeks, maar ook van de Audi Q4 e-Tron, de Cupra Born, Ford Capri, Skoda Elroq en nog veel meer.

Al die modellen zijn in de basis achterwielaandrijvers. De ID.1 en ID.2 worden echter op de voorwielen aangedreven. Voor die laatste noemt Volkswagen een actieradius van maximaal 450 kilometer. De GTI-versie van de ID.2 krijgt waarschijnlijk 226 pk.